RAPPEL…Pour un autre visage de la Presse en ligne en Afrique

Le Réseau Associatif Panafricain de la Presse en Ligne, en abrégé « RAPPEL », est porté sur les fonts baptismaux ce samedi 9 janvier 2021. Cette association est née de la volonté des acteurs de la presse en ligne en Afrique, provenant de plusieurs pays d’Afrique notamment le Sénégal, le Bénin, le Tchad, la Guinée, le Niger, le Gabon etc, de doter le continent d’un réseau dont la vocation est d’assurer la défense des intérêts de ses membres. Souleymane Issa Maïga en est élu président : il est actif à la BBC et fondateur du site Sirba-info.com. Ousseynou Nar Gueye est élu secrétaire général du RAPPEL : il est fondateur de Tract.sn, dont le directeur de publication qui lui a succédé à cette position depuis décembre 2019 est Cheikh Tidiane Coly.

Selon les initiateurs de ce réseau, dont le siège est basé à Dakar au Sénégal, son but est : « d’unir les membres animés d’un même idéal et de créer entre eux des liens d’entente et de solidarité ; d’intervenir dans les domaines de la promotion de l’épanouissement et du libre exercice de l’activité des organes de la presse en ligne en Afrique (Journaux en ligne, Agences, Portails, Magazines, Web radios, Web TV ); de contribuer au renforcement du statut d’éditeur de presse en ligne ; de contribuer au développement économique des organes de presse en ligne et à leur renforcement de capacités par la formation, l’accompagnement et la mise en réseau ; de promouvoir la syndication de contenus éditoriaux entre ses membres, dans le cadre d’un partage respectant les règles de la propriété intellectuelle ; de concrétiser la présence de ses membres en tant qu’organe consultatif dans les organisations africaines régionales et panafricaines ; de promouvoir les pratiques et usages des internautes en faveur de la presse en ligne ».

Dans les trois prochaines années, RAPPEL entend assurer la formation de ses membres (SEO, propriété intellectuelle, droit à l’image, adaptation et application en Afrique du RGPD, aide au référencement naturel, syndication de contenus entre les membres sur une base autre que le piratage…), acquérir des numéros courts partagés par ses membres dans tous les pays auprès des autorités de régulation des télécoms pour augmenter l’interactivé payante avec les internautes, mettre en ligne une radio et une télé numérique africaine sur les sites de tous ses membres, faire du lobbying auprès des gouvernements africains pour le respect des droits de la presse en ligne, donner de la voix dans les débats concernant la presse en général et la presse en ligne en particulier.

Pour la mise en œuvre de ses actions, le réseau s’est doté d’un Conseil d’administration et d’un Bureau exécutif.

Voici la composition du Conseil d’administration de RAPPEL :

1) Souleymane Issa Maïga, BBC Afrique, Sibar-info.com (Niger, résidant au Sénégal)

2) Babacar Gueye, Riopost.net (Sénégal)

3) Léonce Gamaï, Banouto (Bénin)

4) Lorys Hounon, Africa Sun TV (Bénin)

5) Venance Tonongbé, Lameteo (Bénin)

6) Mamadou Djimtébaye, Tchad Infos (Tchad)

7) Hima Amadou, Niger Express (Niger)

8) Nouhou Baldé, Guinée Matin (Guinée)

9) Sydney Ivembi, Gabon Actu (Gabon)

10) Aboubakr Diallo, Couleur Guinée (Guinée)

11) Ousseynou Nar Gueye, Tract.sn (Sénégal)

Voici la composition du Bureau exécutif du RAPPEL :

1) Président : Souleymane Issa Maïga, BBC Afrique, Sibar-info.com (Niger, résidant au Sénégal)

2) Vice- Président : Léonce Gamaï, Banouto (Bénin)

3) Secrétaire Général : Ousseynou Nar Gueye, Tract.sn (Sénégal)

4) Secrétaire général adjoint : Nouhou Baldé, Guinée Matin (Guinée)

5) Trésorier général : Venance Tonongbé, La Météo (Bénin)

6) Trésorier général adjoint : Sydney Ivembi, Gabon Actu (Gabon)

7) Membre simple du CA : Mamadou Djimtébaye, Tchad Infos (Tchad)