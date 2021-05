Guy plaide pour la libération de l’enseignant Alioune Badara Dia

L’activiste Guy Marius enfile la robe d’avocat pour plaider la libération de l’enseignant Alioune Badara Dia arrêté la veille des manifestations violentes. Ce responsable du parti socialiste avait commis l’erreur de créer un groupe WhatsApp dénommé « Sonkolé » ou « Sonkolait ». Se faisant passer pour un militant, il proférait des menaces en direction du pouvoir à travers les réseaux sociaux.

C’est après enquête que les policiers se sont rendu compte qu’Alioune Badara Dia était un socialiste. Mais pour Guy Marius Sagna, c’est une ‘’audio’’ menaçant les intérêts français au Sénégal qui lui a valu son arrestation.

In-texto l’intégralité du post de Guy Marius Sagna sur sa page Facebook :

Malheureusement pour lui, un audio menaçant les intérêts français au Sénégal circula dans le groupe. Administrateur de ce groupe, il a été accusé d’en être l’auteur et fut arrêté lui aussi pendant les événements dramatiques de février et mars 2021.

Depuis le 14 février, Alioune Badara Dia est privé de liberté. Son état de santé mental et physique se détériore.

Alioune Badara Dia est une victime. Peu importe son opinion politique, ses positionnements, il est une victime. Et le Sénégal et l’Afrique justes que nous voulons construire nous empêchent de nous taire devant l’injustice que vit Alioune Badara Dia.

Liberté pour Alioune Badara Dia pour Ndongo Diop et tous les autres détenus politiques de Diourbel, Ziguinchor et Bignona.

Le Sénégal et l’Afrique que nous allons construire ne sont pas ce Sénégal et cette Afrique où la devise est: œil pour œil, dent pour dent, morsure pour morsure, brûlure pour brûlure et égratignure pour égratignure. La vengeance n’est pas le programme politique qui sortira nos peuples de la pauvreté, du sous-développement, du néocolonialisme…