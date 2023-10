Guy «ressuscite» le parti de Sonko sous le nez des autorités

Guy Marius Sagna est devenu le nouveau porte étendard de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). A lui tout seul, le député porte les espoirs de tout un parti. Il est devenu le nouveau Ousmane Sonko de par les actions qu’il pose. Un rôle qu’il mène à la perfection sous les yeux impuissants des autorités qui pensaient avoir neutralisé la menace venant des patriotes. Si les hommes du «Macky» ne prennent garde, ils ne verront pas leur chute venir.

L’ex parti Pastef est loin d’être maîtrisé par les autorités. Le ministère de l’intérieur a procédé à sa dissolution depuis le mois de juillet. Leader dudit parti, Ousmane Sonko est aussi en prison. Il est poursuivi pour de nombreux chefs d’accusations. Des délits qui risquent de le garder longtemps en prison. Ce qui avait poussé les gens du régime à baisser la garde. D’ailleurs, c’est cette erreur qui les a conduit à la situation à laquelle ils font actuellement face à Ziguinchor.

Mais Pastef vit toujours grâce à un homme. Il s’agit de Guy Marius Sagna. L’activiste reconverti en défenseur de Sonko abat un travail colossal dans le plus grand secret. Loin du champ politique sénégalais, le député est en tournée à l’étranger. Il a adopté cette stratégie pour ne pas répéter les mêmes erreurs que certains de ses camarades de parti. Non seulement il échappe à la chasse à l’homme contre les patriotes. Mais il peut s’en prendre au régime en toute sécurité. Ce qu’il fait d’ailleurs. Il ne manque pas une occasion pour peindre le régime sous ses habits les plus sombres.

Loin de s’en limiter là, Guy Marius Sagna est en train de renflouer les caisses de l’ex Pastef. Ce parti est sur la dèche avec l’arrestation du patriote en chef. Alors le député de Yewwi Askan Wi cherche les fonds nécessaires pour rallumer la flamme des patriotes. Et le patron du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP-France-Dégage) a réussi un coup de maître avec les patriotes logés dans la diaspora, précisément en Italie.

Guy Marius Sagna a collecté 100.000.000 pour financer la campagne électorale de Ousmane Sonko. C’était lors de la cérémonie d’investiture pour investir Ousmane Sonko comme «seul et unique candidat de Pastef». « C’est cela la réponse de Pastef à Macky Sall qui maintient arbitrairement en détention 1012 prisonniers politiques dont le chef de l’opposition sénégalaise, maire de Ziguinchor et candidat à l’élection présidentielle de février 2024», a lancé le député de Yewwi au régime.

Loin de s’en arrêter là, Guy Marius Sagna enfonce le couteau plus loin. «Pour ceux qui en doutaient encore, Pastef est debout, plus fort et insoumis que jamais et prêt à exercer le pouvoir au service du peuple. Merci beaucoup à Pastef Italie de l’avoir réaffirmé». « Ousmane Sonko est notre candidat pour sortir le Sénégal des 6 pays où 20% des poissons pêchés illicitement dans le monde proviennent (tous les 6 pays sont en Afrique de l’ouest). 186.000 Africains sont entrés irrégulièrement en Europe du Sud (Malte, Grèce, Chypre et Italie) entre janvier et le 24 septembre 2023. 130.000 africains rien qu’en Italie», a-t-il rajouté.

Ce discours de Guy Marius Sagna prouve qu’il est devenu le plan B que les patriotes refusent de dévoiler. Au moment où Benno Bokk Yakaar dort sur ses lauriers, les camarades de Ousmane Sonko sont en train de réduire le fossé qui les sépare de leur principal adversaire. Le député et leader du mouvement FRAPP-France-Dégage pourrait créer une grosse surprise pour le régime du président Macky Sall. Son ascension fulgurante en politique le prouve.

Mais cet argent collecté est un couteau à double tranchant pour Pastef. L’ex parti de Sonko pourrait ne jamais rentrer dans ses fonds. Un parti légalement constitué ne doit pas recevoir des fonds de l’étranger (des étrangers et des ressortissants sénégalais vivants à l’étranger). D’ailleurs, c’est l’une des raisons pour lesquelles Pastef a été dissous. Alors, Guy Marius Sagna et ses camarades auront du mal à faire parvenir cet argent…au PROS (Président Ousmane Sonko)…A moins que ce ne soit du bluff ou de la manipulation.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru