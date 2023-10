Ce Pm de Macky qui insulte le Sénégal…est le plus nul depuis 1960

Qu’avons-nous fait pour mériter des hommes nuls au sommet de l’Etat ? En plus d’avoir des ministres-vauriens dans le gouvernement, Dieu nous punit avec une opposition mal fagotée et malhonnête. Au sein de cette opposition, on trouve d’anciens collaborateurs de Macky Sall qui, bien que comptables de son bilan, décrivent le Sénégal comme un pays au bord du chaos. Un ancien PM, devenu membre éminent de cette opposition, n’hésite pas à raconter des « salades » sur le Sénégal en mentant publiquement sur le bilan de Macky Sall.

Comment peut-on décrire le Sénégal comme un pays en « zones de turbulences » ? C’est l’œuvre d’un ancien Premier ministre qui affirme ce qui suit : « après 12 ans au pouvoir, Macky Sall laisse un pays en difficulté, en proie à des troubles politiques et sociaux, ce qui suscite des craintes quant à une transition chaotique ». Plus malhonnête qu’Abdoul Mbaye, tu meurs ! De quels troubles politiques et sociaux dont parle l’ancien PM, Abdoul Mbaye ?

C’est le monde qui se trouve à l’envers. On est dans un Sénégal où lui et les malhonnêtes de son acabit, soutiennent que le pays est dans le chaos, par contre, d’autres qui savent bien la réalité, sans être atteints par des discours alarmistes, se plongent au travail. Le Sénégal est un pays très stable. Touchons du bois ! Un opposant politique est en prison après avoir menacé de déloger du Palais un Président en exercice et de le traîner dans les rues de Dakar. Cet opposant politique appelle aussi à l’insurrection.

Cet opposant est jugé et emprisonné. Et depuis lors, la situation est calme et le calendrier politique et électoral est maîtrisé. Malgré tout, des individus de la trempe d’Abdoul Mbaye qui veulent jouer maintenant le rôle d’oiseaux de mauvais augures, entrent dans la danse pour prédire tous les mauvais sorts au Sénégal, parce que tout simplement, ils sont entrés en conflit avec le Président de la République Macky Sall pour des problèmes crypto-personnels.

Abdou Mbaye lui préfère parler de troubles politiques et sociaux. Mais il ne s’arrête pas là en débitant un gros mensonge. Il est devenu un très gros mythomane, depuis que le Président de la République Macky Sall l’a délogé de la tête du gouvernement. Abdoul Mbaye est un homme ingrat, s’il se trouve dans la posture actuelle où il se trouve, c’est grâce à Macky Sall qui dès qu’il a été élu Président de la République en 2012, l’avait nommé Premier ministre. Un honneur pour lui. Il n’a pas été à la hauteur cependant de la tâche qui lui avait été confiée.

Pourtant, c’est lui Abdoul Mbaye alors qu’il était Premier ministre, chantait partout les louanges du Chef de l’Etat Macky Sall qu’il traitait même comme étant un demi-dieu.

Abdoul Mbaye parle de troubles sociaux au Sénégal dont il est le seul à apercevoir, tout en ajoutant : « Tout comme son prédécesseur Abdoulaye Wade, le Président sénégalais Macky Sall avait été porté au pouvoir avec l’espoir d’un changement. Comme lui, poussé vers la sortie après deux mandats, il laisse un pays épuisé à l’approche de l’élection présidentielle prévue le 25 février 2024 ».

Comment Abdoul Mbaye peut-il dire que Macky est poussé vers la sortie après deux mandats. La vérité est que Macky a renoncé à briguer un autre mandat. Parce que la Constitution ne le lui permet. Il ment encore en disant que « Macky laisse un pays épuisé ». Quel pays épuisé ? Abdoul Mbaye est décidément le Pm le plus nul dans l’histoire du Sénégal depuis 1960.

Il pense que c’est ce seul discours catastrophiste qu’il peut tenir face aux Sénégalais pour se forger un visage crédible. Abdoul Mbaye sait qu’il ne compte pour rien sur la scène politique nationale. Il veut se faire entendre car il veut s’accrocher désespérément dans ce genre de discours pour attirer l’attention des Sénégalais sur lui et espérer obtenir le nombre de parrains requis pour sa participation à la prochaine élection présidentielle. Alors qu’il sait qu’avec tous les subterfuges, jamais il n’aura le nombre de suffrages requis. Que certains hommes politiques peuvent être lamentables.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn