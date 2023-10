Le guérisseur accuse la maman d’un malade de sorcellerie…Elle est rasée et battue

La section du tribunal de Bouna a condamné, le mercredi 25 octobre 2023, un guérisseur et ses deux complices à 5 12 mois de prison dont quatre avec sursis pour séquestration, charlatanisme, coups et blessures volontaires, sur une dame du troisième âge à Lagbo, dans le département de Doropo.

Une vieille femme a été victime d’une agression brutale par un guérisseur et ses complices, lesquels l’ont accusée de pratiquer la sorcellerie. Les faits se sont déroulés le mercredi 18 octobre 2023, à Lagbo, dans le département de Doropo, dans la Région du Bounkani.

Le guérisseur accuse la vieille

Selon l’AIP qui livre cette information, le fils de la dame souffrait et était en quête de guérison. Après avoir essuyé des échecs dans les hôpitaux locaux, le malade a décidé de consulter un guérisseur-voyant. Celui-ci a affirmé que les maux du patient étaient d’origine mystique et que sa mère était responsable de la malédiction. Le guérisseur a également prétendu que le sort ne pourrait être levé que si la mère avouait publiquement les faits.

Dans le but de piéger la mère, le guérisseur et le malade ont mis en place un stratagème perfide. Ils ont appelé la dame et lui ont dit que son fils était dans le coma, lui demandant de se rendre immédiatement au domicile du guérisseur en cas de décès.

Accusée de sorcellerie, sa tête a été rasée de force et certains de ses vêtements lui ont été arrachés

Lorsque la vieille dame est arrivée à Lagbo, elle a été prise au dépourvu. Elle a été ligotée solidement par deux individus et soumise à un rituel de démystification et de désenvoûtement, sous la supervision du guérisseur. Accusée de sorcellerie, sa tête a été rasée de force et certains de ses vêtements lui ont été arrachés. Pire encore, elle a été battue pour lui faire avouer sa prétendue culpabilité.

La situation a pris une tournure dramatique. Heureusement, une patrouille de gendarmerie est intervenue à temps pour disperser la foule et arrêter les principaux auteurs de cette violence. Le fils du malade a réussi à prendre la fuite avec l’aide d’un motocycliste.

De graves blessures physiques

La victime de cette agression a subi de graves blessures physiques, son visage était tuméfié, et son corps portait des marques des sévices subis pendant sa séquestration.

Suite à ce terrible incident, le tribunal de Bouna a pris des mesures appropriées en condamnant le guérisseur-voyant et ses deux complices à cinq ans de prison, dont douze mois ferme et quatre années avec sursis. En outre, ils ont été condamnés à verser à la vieille dame la somme d’un million de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour compenser les souffrances endurées.

Source Linfodrome