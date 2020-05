Habib Sy : « Aliou Sall ne peut rien décider au comité »

Habib Sy ancien ministre d’Etat sous Wade et président du Parti de l’espoir et de la modernité est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par Aïssatou Diop Fall Niang. Pour le p^résident du Parti de l’espoir et de la modernité, la présence d’Aliou Sall ou de Macky n’empêchera pas les opposants de siéger au comité de suivi du covid-19 :

« On n’a pas besoin d’être 100 au comité de suivi. Moi seul je peux siéger au comité pour représenter le peuple. On aura un droit de regard en amont et en aval sur les décisions prises par le chef de l’état. Nous ne serons pas des faire-valoir pour lui. Nous sommes au nombre de 30 au comité. Aliou Sall ne peut rien décider au comité. Même si le Président avait siégé là-bas, il ne peut pas faire tout ce qu’il veut. On est prêt à démissionner si on voit des choses pas nettes dans le comité. Je serais toujours du côté du peuple » a dit Habib Sy qui vient d’ailleurs de démissionner du comité de suivi…