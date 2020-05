Habib Sy : « on ne peut pas faire main basse sur l’argent du peuple »

Habib Sy ancien ministre d’Etat sous Wade et président du Parti de l’espoir et de la modernité est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par Aïssatou Diop Fall Niang. Parlant du budget du fond du force covid-19, l’ancien ministre d’Etat a été catégorique :

« Je ne parlerais pas de ce qui s’est passé au comité de suivi (ndlr : il vient de démissionner du comité). On a prévu une indemnité de siège et moi personnellement je me suis opposé. Je ne peux pas comprendre qu’on prend de l’argent du peuple pour faire main basse sur cet argent. La plupart du budget est constitué de dettes tirées du budget et d’autres fonds destinés à autre chose. Que Dieu nous préserve de ces choses. » a tranché Habib Sy