Halte à la Manipulation et à la Crédulité. Par SERIGNE AMADOU CISSÉ NDIÉGUÈNE (AUTORITÉ SPIRITUELLE)

Il est vraiment dommage qu’ au Sénégal, au lieu de se concentrer sur des questions porteuses, de défis majeurs, on soulève de faux débats , à longueur d’année. Chacun y allant de ses faux arguments pour détourner le peuple et ses dirigeants.

C’est la méthode éculée q’utilise, qu’a toujours utilisé le Système capitaliste réactionnaire, pour freiner ou retarder l’évolution du développement du pays . Il est dommage que des renégats peuvent être enrôlés pour porter ces funestes combats contre le peuple.

Par bravades ou corporatisme des immatures sont laissés déborder malencontreusement et jouer avec le feu qui peut mettre le pays en péril .

Un foulard et même un voile sur la tête d’une fille , recommandé par la tradition musulmane, dans un pays à 97% de musulmans, ne doit pas être l’objet d’un ostracisme aberrant. Décision qui peut freiner l’envol d’une future douée très utile au pays. Les palliatifs fallacieux suggérés par les contempteurs d’occasion ne tiennent pas à l’analyse froide .Ceux-ci seront les premiers à prendre la tangente dés que les choses commencent à s’embrouiller ou à chercher à revenir à la réalité et à la raison.

Pour le reste des comportements d’élèves, c’est là où doivent intervenir le génie et le sens de la communication des éducateurs et non des décisions empruntées qui peuvent produire des effets sociaux révoltants, négatifs qui n’honorent personne.

Le Règlement Intérieur d’une école publique comme privée de quelque niveau qu’elle soit ne peut avoir une prééminence sur la Constitution ou les textes fondamentaux fondateurs de la République .

La liberté de culte comme celles entières en d’autres domaines, a toujours été respectée dans ce pays. C’est la Raison pour laquelle tout ce qui s’y est passé , souvent même, au grand détriment de la majorité du peuple , a été accueilli à contre cœur, sans murmures ni protestations.

Des faits récents ont montré que ce peuple responsable, loin d’être amorphe, très patient et compréhensif , peut être amené à avoir d’autres attitudes exaspérantes . Aussi les défiances et bravades, les accusations gratuites à l’égard de l’Autorité et du peuple ne doivent jamais être tentées par quiconque veut la paix.

La réponse adéquate du Premier ministre à un questionnement d’une élève , avec un discours mesuré ( je ne suis ni politicien ni militant ) ,ne mérite pas ce défoulement rancunier, hors-sujet et sans retenue qui sonne comme une provocation préméditée ou une occasion de positionnement anticipé pour d’éventuels dispositions et dispositifs annoncés dans le cadre des cultes par les nouvelles autorités du pays.

On comprend parfaitement que l’ère de la naïveté et d’un suivisme aveugle est révolue, bien révolue malgré les soubresauts pour pérenniser des situations dépassées !

Gardons-nous alors de laisser initier et attiser des chantages pour des intérêts personnels et partisans.

Notre pays a toujours vécu dans la paix, l’amitié , la stabilité, la cordialité, l’entente et la tolérance , avec ses différents peuples, ses différentes croyances , ses différentes obédiences .

Les avisés de la société comprennent parfaitement le jeu consistant à faire parler un fougueux immature , fou du village, lui faire signer un torchon qui ne peut provenir de sages responsables de l’église . Pamphlet plein d’insultes, voit-on, d’inepties, de contrevérités et d’amalgames, pour s’empresser de faire commanditer des bruits assourdissants avec différentes voix actionnées , ici et là, pour noyer la vérité et le bon sens ?

C’est une mauvaise idée d’insulter tous les musulmans et faire de fausses interprétations , erronées, nulles et discourtoises, de l’Islam .

Ce n’est pas l’Eglise du Sénégal.

Pire , donner l’occasion à de nouveaux opposants démasqués, aigris , insignifiants , aux discours éculés, d’essayer de s’engager subrepticement dans des soutiens farfelus de complexés , athées mesquins et menteurs.

Tout le monde sait que l’establishment dévoyé du colonisateur, dit fille de l’Eglise, en perte totale de vitesse dans nos pays, surtout ouest-africains, est prêt à entraîner des non-avertis, à s’immiscer dans nos armées, nos propres affaires ou user même de crimes horribles comme à THIAROYE , pour semer le chaos, la zizanie et ramasser à la pelle la future mise alléchante très attendue et convoitée.

Les feux de la fibre religieuse sont souvent très faciles à allumer et actionner mais très difficiles à éteindre !

Que la sage Eglise du Sénégal que l’on connaît, ne prenne pas le risque de laisser ses brebis s’acoquiner avec le monstre et jouer le jeu de ces hordes barbares qui nous ont toujours détruit !

Libres à celles-ci de dévergonder leurs peuples, leurs filles et leurs femmes surtout , c’est leurs droits, de continuer à être foncièrement racistes, xénophobes, islamophobes , esclavagistes , ingrates, pilleuses, destructrices et complotistes, comme toujours . Qu’elles restent dans leurs funestes postures .

Le clergé du Sénégal , si tant est que ce document vient de lui, n’a pas le droit d’être un cheval de Troie pour semer le chaos et laisser frayer un chemin qui mène à la destruction du pays.

ll n’a pas le droit de s’aligner sur les travers de ces politiques inquisitrices, sectaristes, xénophobes et satanistes , au détriment de ce que des générations de toutes catégories ont peiné à construire . Le jeu en vaut-il la chandelle ?

Dans l’actualité politique américaine, la presse française est pratiquement la seule à avoir la tortuosité d’insister sur la couleur de la candidate KAMALA HARRYS pourtant plébiscitée par des millions et des millions d’américains qui ont déboursé des millions et des millions de dollars, en un temps record , en moins d’une semaine.

Libres aux régimes chahutés de partout, de s’accrocher à un impérialisme dégoûtant , à un racisme invétéré et éternelles ingratitudes et méchancetés envers ses anciens sujets sauveurs négres, injustement trahis et massacrés.

Mais , plaise à Dieu que l’Eglise de mon pays ne joue pas le jeu de cet Occident-là, pour nous embarquer, à Dieu ne plaise, dans des situations sensibles, inextricables, imbroglio de terribles Guerres de Religions dont ils connaissent très bien les conséquences révoltantes et destructrices.

Attention, les temps ont changé ! L’Afrique Nouvelle est debout et Les Sénégalais comme les Africains de tous bords, ne seront pas en reste et ne se laisseront plus faire !

La jeunesse, musulmane comme chrétienne, a des responsabilités historiques à assumer et jouer dans ce pays, ne leur barrons pas la route pour des mirages promis par nos ennemis de toujours.

L’église n’a aucun intérêt à se mettre à dos le peuple sénégalais !

Les Nouvelles Autorités, qu’on le veuille ou non ont le soutien et l’élection d’une très forte majorité diverse de croyants qui les accompagnent .

Ils ne peuvent trouver des solutions, en trois mois, à des impairs commis par leurs devanciers pendant une vingtaine d’années.

Il faut leur souhaiter de ne jamais tomber dans les pièges, diversions, provocations et inquisitions de brebis égarées ou charognards politiciens , prompts à sauter sur des occasions pour installer le doute, le brouillard et la poursuite de l’inacceptable.

Qu’elles gardent le cap sur la Rupture , l’enfin Développement très attendu de notre pays, la cohésion sociale, l’amitié et la coopération avec tous les pays qui nous respectent, respectent nos souverainetés, nos valeurs et nos options. Qu’elles continuent d’accorder la place adéquate aux autorités spirituelles , toutes les autorités .

Usez certes de la concertation, avec patience et intelligence mais avec fermeté.

Balayez tout ce qui nous est imposé par des valets et suppôts de l’impérialisme et leurs commanditaires et qui est à l’encontre de nos options de continuer à vivre dans la paix, le respect et la tolérance !

Que les organisations nationales, musulmanes ou chrétiennes, ne perdent pas de vue l’enjeu majeur qui n’est que la stabilité du pays : l’appel au au calme, à la patience, à la raison, à la vérité et au travail contre l’oisiveté , les déviances , le découragement, la politique politicienne…, tous fléaux qui gangrènent nos sociétés.

La pérennisation de la paix et de la cohésion sociale entre toutes les obédiences de ce pays n’a pas de prix.

God save the SENEGAL !

THIÈS, le 08 août 2024

SERIGNE AMADOU CISSÉ NDIÉGUÈNE

AUTORITÉ SPIRITUELLE