Vacances citoyennes scolaires : L’IEF de Bignona 1 valide le plan d’action

L’inspecteur de l’éducation et de la formation IEF de Bignona 1 a convoqué, Jeudi 8 Août 2024, une rencontre avec les chefs d’établissement notamment du moyen et de l’élémentaires, une réunion élargie aux responsables du mouvement navétane pour partager et valider le plan d’action relatif aux vacances citoyennes scolaires conformément à la directive du ministère de l’éducation nationale.

En effet, faisant suite à l’orientation des nouvelles autorités du pays, le Ministre de l’éducation nationale a lancé la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l’école. Cette volonté du Ministre qui vise à promouvoir l’hygiène et la propreté à l’école consiste à mener des actions citoyennes dans l’espace scolaire. Le concept c’est « une école, un jardin scolaire, un élève, un arbre » et plus des activités comme les cours de vacances, la réparation des tables bancs et des tableaux mais aussi la préparation des écoles avant la rentrée des classes.

A l’issue de la rencontre, le plan d’action proposé par l’IEF de Bignona 1 a été validé. Ainsi, des comités de mise en œuvre des vacances citoyennes vont être mis en place dans toutes les écoles avant le 1 Août 2024. Ces instances seront chargées d’élaborer et d’exécuter les plans d’actions. Mieux, des rapports seront dressés périodiquement par ces comités pour informer l’autorité du processus de mise en œuvre et un suivi sera fait en permanence pour avoir le résultat escompté et pérenniser ces actions citoyennes dans les établissements scolaires

L.Badiane pour Xibaaru