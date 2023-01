Hausse des prix de l’essence, du gasoil et de l’électricité

Une nouvelle qui ne va pas plaire aux ménages. 100 F CFA de plus sur le prix du gasoil, 100 F CFA sur l’essence.

Dans son adresse à la nation, le 31 décembre, le chef de l’État, Macky Sall avait garanti que « l’effort de protection sociale sera renforcé en 2023 avec la mobilisation de plus de 450 milliards au titre des subventions des produits alimentaires et énergétiques. » Non sans préciser que celles concernant le carburant et l’électricité seront cependant « ajustées et mieux ciblées en faveur des couches sociales les plus nécessiteuses. »

On sait pourquoi maintenant. Dans sa livraison de ce vendredi 6 janvier 2022, Bès Bi Le jour évoque une hausse électrique des prix décidée par le gouvernement. Laquelle sera confirmée par la nouvelle grille tarifaire des prix dans le secteur qui sera publiée ce soir même, ajoute le journal du groupe Emedia. Lequel souligne : « En effet, le gouvernement va revoir les coûts dans le secteur des hydrocarbures. Si la bonbonne de gaz va être épargnée, l’essence et le gasoil connaitront chacun une hausse de 100 francs. Pour l’électricité, la hausse ne s’appliquera pas à la tranche sociale (jusqu’à 150 kwts), tout le contraire des autres tranches. »

La hausse va entrer en vigueur demain samedi 7 janvier, à partir de 18 heures. Avant, le gouvernement va s’expliquer par le biais du ministère du Pétrole et des Énergies. « Depuis quelques années, l’Etat a supporté le surcoût pour maintenir la structure des prix telle qu’elle est. Il a beaucoup de mal à respecter cet engagement parce qu’il fait supporter le surcoût aux exploitants en promettant de payer le surplus. Aujourd’hui, l’Etat ne parvient plus à payer et doit des dizaines de milliards aux exploitants », souffle-t-on déjà à Bès Bi.