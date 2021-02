Histoire de viol… L’affaire qui va mener Sonko en prison ou au palais

Depuis quelques jours, Ousmane Sonko, le seul qui s’oppose vraiment au régime en place est encore mis au-devant de la scène pour une affaire supposée de viol et menaces de mort. Une nouvelle épreuve que le leader de PASTEF doit encore affronter.

Pourra-t-il en sortir indemne comme il l’a fait avec les autres dossiers qui l’ont opposé au pouvoir en place.

Cette fois, même s’il parle de complot, il va devoir faire face à une accusatrice qui n’est pas l’état, ni le parti au pouvoir encore moins une personne politique publique. C’est une affaire privée.

En plus du côté juridique, Sonko doit aussi gagner la bataille de l’opinion. Et en tant qu’homme politique qui aspire à devenir Président de la République, il doit tout faire pour que son image ne soit pas écornée avant de redemander le suffrage des sénégalais. Voilà tout l’enjeu dans cette affaire et Ousmane Sonko l’a bien compris et cela se traduit par son appel à la résistance lors de sa conférence de presse tenue Dimanche soir.

Une chose est certaine, cette affaire est partie pour être pleine de rebondissements car déjà en l’espace de 72 heures seulement, on a entendu toute sorte de version et les jours à venir seront déterminants pour le leader des patriotes qui doit passer par cette épreuve pour atterrir au palais ou oublier toutes ses ambitions politiques.

Espérons que tout se passera en toute transparence et dans le strict respect du droit. Ce qui reste à Ousmane Sonko, c’est de se battre pour prouver son innocence sur le plan juridique et du point de vue de l’opinion mais avec quelles moyens?

L’avenir nous édifiera

L.Badiane