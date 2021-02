Viol ou pas viol…Sonko s’est jeté dans le piège du Macky

Viol ou pas ? Pourquoi Ousmane Sonko se fait incriminer

L’affaire Ousmane Sonko occupe une partie des débats. Il faut dire : viol ou pas viol…Ousmane Sonko est tombé naïvement dans le piège du Macky. Il paie les conséquences de son insouciance. A ce stade des choses, nul ne sait s’il y a viol ou non ? L’enquête de la Section de recherches de la gendarmerie et du Procureur, nous édifiera sur les dessous de cette affaire. Y a-t-il eu quelque chose que Ousmane Sonko nous cache ?

Une chose est cependant sûre. Il y a eu bel et bien acte sexuel. Consenti ou non, personne ne le sait pour le moment. Mais, il y a eu contact physique et pénétration… Car, Ousmane Sonko, pour le moment ne dément que le viol mais pas l’acte sexuel. Et ça en politique, on le paye cher et même très cher. Ousmane Sonko est allé lui-même tomber dans le piège tendu par ses rivaux politiques, qui souhaitaient sa chute. Il s’est fait hara-kiri.

Ousmane Sonko et ses souteneurs auront beau crier à la thèse d’un complot politique, il reste que leader du parti Pastef a soulevé lui-même une pierre qu’il s’est jeté à son pied. Ousmane Sonko fréquente un salon de massage où il préfère se rendre en toute discrétion, loin des regards. La propriétaire du salon de massage confirme même que Ousmane Sonko y venait en se camouflant le visage pour ne pas être reconnu. Il garait sa voiture loin du salon de massage.

Pourquoi, tant de précautions ? N’aurait-il pas été plus simple pour Ousmane Sonko dans ce cas, de faire comme nombre de politiciens et d’hommes d’affaires reconnus qui préfèrent s’offrir les services d’un masseur à leur propre domicile. Pourquoi donc lui Ousmane Sonko se rendait régulièrement à ce salon de massage.

Sonko déclare que « c’est pour des raisons médicales qu’il effectue des séances de massage thérapeutique depuis 2007, sur recommandation de ses médecins ». Tout d’abord Sonko doit savoir que les massages thérapeutiques sont réalisés sur prescription médicale par un kinésithérapeute et sur une durée précise, pas pendant 14 ans (depuis 2007). Ensuite nous avons visité les offres du Salon, il n’est nullement question de « Massage thérapeutique »…Mais par contre on trouve « Jacuzzi avec des filles charmantes ». Ci-dessous, l’annonce faite sur le site du Salon de massage :

Trop de zones d’ombre dans une affaire où Ousmane Sonko ne se contente pour le moment que de nier le viol. Il aurait pu nier aussi l’acte sexuel. Ce qu’il n’a pas fait pour l’instant.

Il s’est fait piéger et s’est fait avoir facilement. Ousmane Sonko est tombé naïvement dans le panneau, et ne doit s’en prendre qu’à lui-même. Trop facile de dire qu’il est tout simplement l’objet d’une cabale politique, alors qu’il est constant qu’il y eu un acte sexuel. Toute la question est si, c’est viol ou pas ? Ousmane Sonko se trouve dans de sales draps.

