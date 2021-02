Accusé de viol…Abdoulaye Mamadou Guissé soutient Sonko

Sur les accusations de viol portées à l’encontre de Sonko, Abdoulaye Mamadou Guissé, président du parti Mouvement Culturel Sauvons le Senegal/Fulla ak Fayda (MCCS) interpelle le président de la République et soutient le président du Pastef.

« Macky Sall doit mettre fin à cette méthode d’ensauvagement de la République. »

Le viol de la constitution sénégalaise au quotidien est trop lié aux mensonges qui nous gouvernent pour ne pas paraître suspect.

Certes Ousmane Sonko a prêté le flanc dans un contexte d’immaturité démocratique.

Cependant le leader du Pastef Ousmane Sonko a des épouses et des enfants et ma seule et impitoyable certitude est que le mensonge façonné ne triomphera pas.

L’appel d’Ousmane Sonko à faire face à la dictature éclairée à tout prix n’est que la conséquence logique d’un ensauvagement de la République par Macky Sall dans un contexte de Covid-19 où la solidarité devrait prendre le dessus sur la politique politicienne.

Le président Macky Sall doit apprendre à vivre avec le virus d’une opposition forte et crédible. Autrement serait trahir la démocratie.

Le parti Mcss Fulla ak fayda réitère son soutien sans condition au leader du pastef Ousmane Sonko , à ses épouses, et enfants.

Le président Abdoulaye Mamadou Guissé.

Fulla ak fayda