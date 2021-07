Hivernage 2021 : Le gouvernement en alerte contre les inondations

Le président Macky Sall a appelé mercredi à l’intensification de la mise en place de dispositifs préventifs d’évacuation systématique et rapide des eaux pluviales à Dakar et dans les autres localités du pays. Ce pour éviter que le scénario qui s’est produit durant l’hivernage de l’année dernière ne se reproduise.

« Le chef de l’Etat invite, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, en relation avec les ministres en charge de l’Intérieur, des Infrastructures, des Collectivités territoriales et du Développement communautaire, à intensifier la mise en place de dispositifs préventifs, nécessaires à l’évacuation systématique et rapide des eaux pluviales dans nombre de quartiers à Dakar et dans les régions », lit-on sur le communiqué du Conseil des ministres.

Le Président a, dans le même temps, demandé au ministre de l’Intérieur, à travers la Direction de la protection civile, d’assurer, en liaison avec les collectivités territoriales, l’installation adéquate et la fonctionnalité du réseau national de paratonnerres.