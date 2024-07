Hivernage et inondations : Les engagements du président (vidéo)

De retour d’Abuja, le Président Bassirou Diomaye Faye s’est adressé à la population sénégalaise à l’aube de l’hivernage. « Nous prions pour que cette eau soit bénie et que l’hivernage qui s’annonce ne soit pas destructeur, mais qu’il apporte une bonne récolte que les Sénégalais pourront utiliser pour eux-mêmes et pour leurs familles », a-t-il déclaré.

Exprimant sa gratitude, le Président a souligné : « Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir placés à la tête d’un peuple si merveilleux que le peuple sénégalais. Hier, tout le peuple est sorti pour procéder au nettoyage des canaux en réponse à l’appel du gouvernement. C’était pour anticiper les prévisions d’avant-hivernage qui annoncent une année pluvieuse. »

Il a rappelé les défis majeurs que pose la saison des pluies, notamment en termes de mobilité et de gestion des inondations. « Nous savons que quand il pleut, le principal problème est la mobilité en raison des inondations et des dégâts liés aux eaux. La course contre la montre consistait à procéder au curage des canaux pour permettre à l’eau attendue en grande quantité de s’écouler normalement et d’atteindre les lieux de déversement. »

Le Président a salué la mobilisation exemplaire de la population : « Le peuple a répondu massivement, et j’ai vu des images qui m’ont véritablement touché. J’ai exprimé hier ma fierté d’avoir ce peuple derrière moi. »

Toutefois, il a aussi reconnu la difficulté de la tâche à accomplir en peu de temps : « Comme nous nous y attendions, dès que les pluies commencent, les problèmes commencent également. En trois mois, il est évidemment impossible de réaliser des infrastructures permettant de faire disparaître les inondations en si peu de temps. »

Malgré ces défis, le Président a assuré que le gouvernement resterait engagé et proche des citoyens : « Le gouvernement sera aux côtés de la population et agira avec diligence. Avant même ma descente d’avion, j’ai discuté avec le Premier ministre ainsi que celui de l’Hydraulique. Ils m’ont assuré qu’ils seraient à nos côtés, suivant la situation pas à pas. Ils identifieront les points les plus critiques pour y amener rapidement les secours et resteront constamment aux côtés des populations jusqu’à la fin de l’hivernage. »