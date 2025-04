HLM Biscuiterie : La police arrête un trafiquant de kush

Le commissariat d’arrondissement des HLM Biscuiterie a procédé à l’interpellation d’un individu pour offre et cession de la drogue dénommée Kush. Cette interpellation procède d’une mission de sécurisation au cours de laquelle, l’attention des éléments de la Brigade de recherche a été attirée par le comportement suspect de l’individu en question.

Interpellé, il a été trouvé par devers lui un sachet en plastique, contenant soixante-douze (72) képas de la drogue dénommée kush. Interrogé sur la provenance et la destination du produit prohibé, le mis en cause n’a pas pipé mot. Sur ces entrefaites, il a été conduit au commissariat des HLM Biscuiterie pour les besoins de l’enquête. La drogue a été consignée au service pour les besoins de l’enquête et le mis en cause placé en position de garde à vue pour offre et cession de Kusch.