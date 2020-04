Hommes et femmes…Votre sexualité change après 50 ans : ce qu’il faut savoir en 6 questions

6 questions que l’on se pose sur la sexualité après 50 ans

La sexualité après 50 ans est relativement tabou. On n’en parle si peu qu’on a l’impression qu’elle n’existe pas. Mais nos corps changent, pas nous ! Alors voici, pour torde enfin le cou aux idées reçues, les réponses à certaines interrogations.

Est-ce que j’aurai toujours envie de faire l’amour ?

Une idée tenace voudrait que la libido baisse après 50 ans. Mais il n’y a pas de raison. Cependant, l’inconfort émotionnel qui peut accompagner les changements hormonaux, comme les désagréments physiologiques (sécheresse vaginale ou douleur) qui apparaissent parfois, peuvent créer un a priori négatif sur l’acte sexuel. C’est avant tout cela qui peut diminuer l’envie de faire l’amour.

Est-ce que les orgasmes seront différents ?

Avec le temps, le périnée peut se relâcher un peu. Le vagin s’en trouve parfois légèrement élargi, il enserre moins le sexe du partenaire, ce qui peut diminuer les sensations. En outre, les contractions lors de l’orgasme sont, dans certains cas, moins fortes. Mais pas de panique, on peut tonifier son périnée à tout âge !

Est-ce que je risque d’avoir des fuites urinaires pendant les rapports ?

Quand le périnée participe moins bien au contrôle de la vessie, et que l’on a déjà eu des petites fuites urinaires à l’effort, cela peut arriver. Mais votre partenaire risque fort de ne pas s’en soucier du tout. Ensuite, on peut limiter le risque de fuites en pratiquant des exercices spécifiques. Cette idée vous affole tout de même ? Sachez que seule une femme sur 10 de plus de 50 ans ayant une légère incontinence déclare que les fuites urinaires ont un impact sur sa vie sexuelle(1).

Est-il encore temps de penser à mon périnée ?

Comme tout muscle, le périnée peut être entretenu tout au long de la vie. Alors oui ! On y pense, on le travaille, en prenant conseil auprès d’un(e) kinésithérapeute ou d’une sage-femme, ou en se renseignant sur les exercices de Kegel, faciles à faire chez soi. Avec trois séries de 15 contractions quotidiennes, vous devriez sentir la différence en quelques semaines !

Est-ce que mon plaisir sera moindre ?

Certainement pas ! Le plaisir sexuel ne se limite pas à la pénétration ou à l’orgasme. Les caresses, les massages et les jeux érotiques qui tiennent compte de vos envies et de vos besoins, à commencer par celui de prendre plus son temps, sont tout autant sources de plaisir. L’autre bonne nouvelle, c’est que le clitoris, le seul organe du corps humain exclusivement dédié au plaisir, ne change pas du tout même après 50 ans voire plus.

Comment accepter mon corps qui change ?

Cela peut sembler simple, mais il faut avant tout se regarder avec bienveillance dès 50 ans. Pour cela, on met en place des rituels : on s’arrête au moins une fois par jour devant le miroir, on prend le temps de relever tout ce qui nous plait chez nous et on se complimente sans hésiter. On prend soin de soi, en s’accordant de longs bains sensuels, en se massant avec son huile hydratante préférée, en prenant conscience des contours de son corps et de la texture de sa peau.

(1) Etude Dynata pour TENA – Janvier 2020.