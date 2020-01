La scène s’est produite mardi après-midi à Prestwich, dans le Grand Manchester, au Royaume-Uni.

Alors que John Dolan était assis dans sa camionnette en attendant des amis, il a remarqué un couple qui faisait l’amour à l’arrière de l’étage d’un bus.

Il a filmé l’acte sexuel avec son téléphone avant de l’envoyer à sa femme.

Après avoir réalisé que le bus se dirigeait vers une école, il a décidé de publier la vidéo en ligne pour « faire honte » au couple.

When your sat waiting for your scran and clock a couple riding on a Tuesday afternoon🤣🤣 pic.twitter.com/I3sNGX5b86

— john paul dolan (@Dolan60John) December 17, 2019