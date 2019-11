Homosexualité: Moustapha Diakhaté pense que « l’Etat doit édifier les sénégalais »

“Depuis plusieurs mois, l’ONG Jamra ne cesse d’accuser le gouvernement sénégalais d’avoir délivré des récépissés à des associations d’homosexuels et lesbiennes. Face à ces déclarations d’une extrême gravité, le Ministère de l’intérieur doit édifier les Sénégalais sur les tenants et aboutissants des accusations de Jamra“, note l’ex-ministre conseiller du président de la République, limogé récemment pour avoir soutenu que le président Macky Sall ne veut pas briguer un 3e mandat en 2024.

“En tout état de cause, un État de droit digne de ce nom ne peut pas, en même temps, légaliser des associations de l’homosexualité et pénaliser les orientations sexuelles contre nature“, fait-il savoir.