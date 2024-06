Homosexualité…Sonko et Diomaye foncent dans le piège de Benno

Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko risquent d’avoir une gouvernance assez mouvementée. A chaque fois qu’ils posent des actes, des obstacles se dressent devant eux. Après deux (2) mois de gouvernance, les membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) doivent affronter le problème brûlant de l’homosexualité. Cette fois-ci, c’est la Coalition Benno Bokk Yakaar qui risque de pousser le tandem Diomaye Sonko dans un fossé.

La question de l’homosexualité est de nouveau agitée au Sénégal. Et il faut dire que c’est le premier ministre qui a donné aux anti-LGBTQ un os à ronger. Le leader de Pastef a reçu la visite de Jean Luc Mélenchon. Dans une conférence, le patron de «La France Insoumise» (LFI) a réaffirmé sa position sur cette cause qu’il défend. « Je suis le premier législateur français qui a déposé un texte de loi à propos de la possibilité du mariage homosexuel. (…) J’assume ma position politique », avait-il déclaré à l’UCAD. Car selon lui, « si on ne peut pas se parler franchement, on ne se parle pas ».

Dans sa réponse, Ousmane Sonko a prononcé un mot qu’il ne fallait pas. « Depuis l’aube des temps jusqu’à présent, les sociétés ont vécu avec ces phénomènes et il n’y a jamais eu de persécution, ni ici au Sénégal, ni nulle part en Afrique », avait-il déclaré. Si le fait « n’est pas accepté, il est toléré », a-t-il dit. «Toléré» c’est le mot qui a mis les sénégalais dans tous leurs états. Cette pratique est loin d’être tolérée.

Sous Macky Sall, «And Samm Jikko Yi» a toujours manifesté contre l’homosexualité. L’ONG Jamra aussi fait partie de ceux qui luttent contre l’homosexualité. Ils se battent tous pour la criminalisation de cette pratique.

Malheureusement, sous Macky, cela n’a pas réussi. Cette maladresse de Sonko et son hôte a relancé le combat de la criminalisation de l’homosexualité. Ce qui est ironique, c’est que c’est un député de Benno Bokk Yakaar (BBY) qui porte ledit projet. La maire de Gniby, Amy Ndiaye, a déposé sur la table du président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, une nouvelle proposition. Ce qui veut dire qu’on peut espérer voir cette pratique criminalisée. Car si la proposition arrive à la plénière, elle peut passer comme lettre à la poste.

Mais pourquoi Benno, qui avait refusé de porter ce projet au temps de Macky Sall, veut-il la criminalisation de l’homosexualité sous Diomaye ?

La réponse est tout simple : le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar cherche à jeter le nouveau régime dans un piège. En portant ce projet, les hommes de Macky espèrent que le nouveau régime fera comme leur mentor. Si le Président Bassirou Diomaye Faye et ses députés refusent de soutenir cette proposition de loi, ça ne sera pas sans conséquences. Il se mettra à dos tous les religieux qui luttent contre l’homosexualité. Benno espère ainsi jeter Sonko et Diomaye en pâture. Le régime actuel qui a assez de soucis sur la baisse des prix, risque d’essuyer des critiques acerbes.

Si le Sénégal venait à criminaliser l’homosexualité, cela aurait des conséquences. Les lobbies homosexuels ne laisseront sûrement pas cela passer. On se rappelle que ADHEOS (Association d’Aide, de Défense Homosexuelle, pour l’Égalité des Orientations Sexuelles) avait Mame Matar Gueye dans sa ligne de mire. Cette association avait demandé l’interdiction de voyager et de circuler au sein de l’espace français et européen au vice-président de l’ONG islamique JAMRA. Et pourtant il n’a rien fait de grave. Son seul tort est de porter le combat contre la communauté LGBTQ. Alors qu’est ce que ces personnes feront si cette pratique est criminalisée au Sénégal ?

Ça sent le retour de bâton. Benno Bokk Yakaar emploie les armes qui ont été utilisées contre Macky Sall par Pastef. Et faut dire que les nouvelles autorités sont en train de récolter ce qu’ils ont semé. Quand ils était dans l’opposition, Les responsables de Pastef n’ont laissé aucune marge de manoeuvre à leur prédécesseurs. Alors si Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diomaye ne font pas attention, ils vont tomber dans le piège de BBY.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru