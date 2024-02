Honneurs à Thierno Bocoum, l’homme des principes

Depuis que des velléités de report de l’élection présidentielle ont été attribuées au Président de la République, un homme s’est particulièrement distingué parmi les Sénégalais qui ont montré leur opposition à ce coup d’état. Il s’agit de M. Thierno Bocoum, ancien député et président du mouvement AGIR. Ayant été le premier à mettre en garde contre l’évocation de l’article 52 de la Constitution par le Président de la République pour s’arroger les pleins pouvoirs, il a coupé l’herbe sous les pieds de Macky Sall.

En effet, cette mise en garde a aussitôt mis en branle-bas de combat toute la classe politique et la société civile sénégalaise. De ce concert de réprobations, le Président de la République n’avait d’autre choix que de trouver une autre parade pour évoquer la pseudo crise entre les Institutions de la République pour annuler le décret convoquant le collège électoral.

Cette posture de M. Bocoum n’est pas une surprise pour les Hommes et les Femmes qui le connaissent, et plus globalement, les Sénégalais qui suivent le champ politique. Parce que l’homme incarne ce qui tend à disparaître aujourd’hui en politique, mais aussi dans la société. C’est-à-dire, la conviction de ses idées, le courage de ses idées, vaguer à contre-courant des opinions pour défendre ses idées et faire entendre son opinion.

Contrairement à certains hommes politiques qui n’ont pas le courage de leurs idées et exprimer leurs différences pour des raisons purement politiciennes, lui, il est honnête et sincère dans l’engagement et l’amitié. Des qualités que certains Sénégalais trouvent désuets dans le monde politique.

Pour eux, la traîtrise, la trahison, la roublardise, le mensonge, le « béni-oui-ouisme » sont de nouvelles valeurs qu’il faut arborer pour gravir les échelons. De ces valeurs, nous n’en voulons pas. Thierno non plus. C’est pourquoi il est plaisant et honorant de cheminer avec lui.

François MENDY

Journaliste Politiste

Responsable politique AGIR Ziguinchor