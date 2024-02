Mohamet Massamba Seye : « Il faut toujours dialoguer »

La vie est un Dialogue Permanent, il faut toujours Dialoguer.

J’invite l’ensemble de la classe politique à œuvrer pour une élection inclusive et participative.

Nous sommes à un niveau de la situation où l’intérêt de la Nation doit être supérieur aux intérêts crypto personnels.

Il est vraiment temps de supprimer définitivement le parrainage sous toutes ses formes afin de nous préserver à l’avenir de tout problème sur le processus électoral.

La paix n’a pas de prix et il faut veuiller à préserver la stabilité de notre pays.

J’invite le Président Ousmane Sonko a démontré une nouvelle fois son leadership et son gentleman-agreement par son amour pour la patrie en faisant appel à un climat de paix et en répondant positivement au Dialogue initié par le Président de la République Macky Sall.

Cela ne fera qu’augmenté son estime comme il l’a déjà prouvé lors des concertations dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.

Président Mohamet Massamba SEYE

Parti pour l’Emergence et le Développement / Natangué