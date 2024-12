Hôpital psychiatrique de Thiaroye : Les révélations de Ansoumana Dione

Hôpital psychiatrique de Thiaroye : certains malades mentaux dorment à la belle étoile. (Ansoumana DIONE)

Les nouvelles autorités sanitaires doivent être traduites devant la justice, pour non assistance à des personnes, de surcroît victimes de maladies mentales, en danger. À l’Hôpital psychiatrique de Thiaroye, des malades mentaux dorment à la belle, sous une tente placée au sein de ladite structure, par les responsables totalement dépassés par cette et laissés malheureusement à eux-mêmes. Depuis quelques temps, cet Etablissement public de santé, dit de référence est plein et certains malades mentaux, vu leur agressivité, sont contraints de rester dans ces conditions.

En fait, c’est le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale qui est l’unique responsable de ce calvaire indescriptible que vivent ce personnel dévoué de l’Hôpital psychiatrique de Thiaroye et ces malades mentaux défavorisés. Cette structure mérite plus de respect et considération, vu tout le travail abattu, de façon périodique, par des hommes et des femmes de cœur qui ne travaillent que pour rétablir la dignité humaine. Malheureusement, ces braves agents ne sont pas assez encouragés dans leur si noble mission. Où va le pays, si ce sont ces malades qui sont traités ainsi.

Le 17 décembre 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)