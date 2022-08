Horreur : elle découpe sa belle-sœur et dissimule son corps dans une valise

Obéissant à une promesse d’argent, dame Désirée Beyanga a tué, dans la nuit du dimanche 21 août 2022, sa belle-sœur, Marie France Mbeya, dans un hôtel de Yaoundé, au Cameroun…

Yaoundé, la capitale politique du Cameroun est secouée depuis le lundi 22 août 2022, par un acte criminel. Une dame du nom de Désirée Beyanga a décapité, la veille, sa belle-sœur Marie France Mbeya âgée de 57 ans, à l’hôtel Mendzang, au quartier Biyem-Assi, à Yaoundé.

A en croire nos sources, Désirée Beyanga, originaire d’Okala, dans la région du centre, qui réside à proximité de l’hôtel a fait venir sa belle-sœur dans ce réceptif hôtelier, le dimanche 21 août 2022.

Mais une fois dans la chambre d’hôtel, elle va ôter, de façon atroce, la vie à sa belle-sœur. Comment ? Suivez-la.

« Nous sommes arrivées ici à 20 heures et j’ai pris une chambre et nous sommes montées. Après, nous avons pris des boissons et elle buvait la petite Guinness et moi, la Gin-tonique. J’ai ensuite cassé ma bouteille sur sa tête et elle est tombée. J’ai pris les débris (tessons) de bouteille pour l’égorger. Après, je l’ai laissée dans la chambre d’en haut et je suis retournée au village me coucher », raconte Désirée Beyanga.

Elle ajoute qu’elle était membre d’une réunion (tontine : ndlr) dans le village de son mari et était « très endettée ». Une dette de 4 millions qu’elle devait payer. Mais n’ayant pas cette somme, elle a pris attache avec un inconnu sur Facebook qui lui a demandé de tuer quelqu’un, emmener ensuite le corps dans un cimetière et de filmer la scène pour lui envoyer. L’inconnu lui a promis que ses affaires marcheraient à merveille et qu’elle aurait au bout de ce rituel macabre la coquette somme de 500 000 000 de francs cfa.

Après son forfait, elle est revenue, le lundi 22 août 2022, aux environs de 22 heures, à l’hôtel avec une valise contenant une machette. Et là, elle va réaliser une véritable boucherie sur le corps de sa belle-sœur, le découpant en morceaux pour le dissimuler dans la valise.

Au moment de sortir de l’hôtel, un employé s’est rendu compte qu’elle avait du mal à transporter la valise. Il lui propose son aide pour faire descendre son colis au rez-de-chaussée. Refus catégorique de Désirée Beyanga.

« Désirée tente de les mener en bateau en faisant croire qu’elle transporte de la nourriture »

Dès lors, l’employé commence à la suspecter. Il fait appel à ses collègues pour obliger la dame à montrer ce qu’elle transporte dans la valise. Désirée tente de les mener en bateau en faisant croire qu’elle transporte de la nourriture.

Foutaise, ses disent les employés qui vont lui arracher la valise. Ils manquent de s’évanouir lorsqu’ils découvrent qu’il s’agit d’un corps humain. Ils alertent immédiatement les forces de l’ordre.

