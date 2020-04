I have a Dream : Excellence…Le rêve noir d’un Africain

J’ai fait un rêve Noir Excellence,

Depuis cette nuit où j’ai entendu les mots CORONAVIRUS et COVID 19, depuis ce jour où on décompte des centaines de morts en Chine, puis en Italie, en Espagne, en France en Angleterre, en Belgique et aux États-Unis,.dans presque tout le monde entier, j’ai tout de suite réalisé que ce que feu notre cher premier président poète disait: « l’émotion est nègre et la raison est Hélène » pouvait bien être remis en question. Et en cette assertion que bon nombre de sénégalais aime reprendre, le plus grand savant du Caire au Cap, Cheikh Anta répondait : » Dans ce monde actuel, pour qu’une vérité soit valable et objective, il faut qu’elle sonne blanche « . Pourtant, un adage vient trancher en disant : « Nul ne détient le monopole de la vérité « . C’est ça qui a été le déclic de mon rêve, Excellence.

Je ne souhaite pas broyer du Noir ou voir tout mon rêve en Noir, je ne souhaite pas que les jeunes africains aient un regard Noir sur l’avenir de l’Afrique, je ne veux plus que de la matière première précieuse soit achetée au marché Noir, je ne veux plus que les immigrés africains travaillent au Noir. J’ai fait un rêve de voir les traités, conventions et autres accords entre les pays d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique soient écrits Blanc sur Noir au lieu de Noir sur blanc pour être plus visibles et plus lisibles, plus véridiques et plus respectés. Je ne souhaite plus voir des africains faire la queue devant les ambassades d’Europe, d’Amérique et d’Asie pour demander des visas d’entrée alors que ceux-là fassent des réservations dans nos hôtels aux étoiles Noires.

On ne souhaite plus voir une marée noire dans les Océans car le pétrole n’a plus de valeur en ces temps, moi j’ai rêvé de ne plus voir les jeunes Noirs mourir dans l’océan oui, depuis janvier les séries Noires sont devenues rares dans toutes les contrées de la terre, oui, Excellence, j’ai rêvé une salle d’audience Noire de monde au tribunal pour redéfinir l’ordre mondial; annuler la dette de l’Afrique, redéfinir les termes du commerce international, les termes qui régissent le système de santé international, les termes qui régissent le système éducatif mondial, redéfinir le systeme de sécurité international en tenant compte de la valeur humaine de chaque individu. J’ai rêvé que le droit sera dit et qu’aucun pays ne sera dans une colère Noire, j’ai rêvé que les caisses Noires serviront à financer l’éducation de nos enfants avec des programmes spécifiques aux Noirs, à financer la santé pour que des maladies telles que le Covid 19, le Sida, la Malaria et tant d’autres ne seront plus nos bêtes Noires. J’ai rêvé, Excellence de voir vos homologues blancs avoir un oeil au beurre Noir sous les coups de vos vérités quand vous les rencontrerez prochainement.

J’ai fait un rêve qu’un jour, aucun village de l’Afrique ne connaisse plus une nuit Noire et qu’aucun enfant africain n’aie plus peur dans le Noir. J’ai rêvé, que bientôt tout être humain cessera de concevoir que le Noir est synonyme de malheurs.

Je suis Noir, j’ai fait un rêve que Dieu est avec les Noirs, Il veut nous guider vers un monde Noir où personne ne verra la couleur de l’autre pour en faire un moyen d’asservissement ou de stigmatisation négative. L’intelligence n’est ni blanche ni Noire, elle est incolore mais prend la forme du cerveau de celui qui fait des efforts à la réflexion pour trouver la solution.

Le CORONAVIRUS aussi n’est ni blanc ni Noir, je l’ai vu en rêve Neutre, impartial, docile, sans pitié, sans complexe et sans état d’âme. Il veut juste que nous soyons justes pour un monde plus juste où l’équité sociale que vous avez tant prôné depuis 2012 soit une RÉALITÉ ABSOLUE. Le temps de la couleur est révolue, c’est le temps de la dignité humaine qui fait rêver. Osons faire de nos rêves une RÉALITÉ, Excellence.

Malick Wade GUEYE