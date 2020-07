Ibrahima Farakhane Ndiaye : « Mbacké où l’alternative générationnelle »

Les nations et les peuples du monde sont dotés de deux ressources fondamentales pour assurer leur survie et aspirer au développement : d’une part, l’intelligence en tant que faculté de production de vision et d’idéaux, et d’autre part, la jeunesse comme potentiel d’énergie dynamique constitutive de la force de transformation et de production. Toute société en est dotée ; si elle s’en sert de façon rationnelle et efficiente, elle peut prétendre à la prospérité. Tout est question de volonté d’organisation, de discipline et de rigueur dans l’effort.

Le seul problème est que certains peuples y croient et d’autres pas. Un demi-siècle de gestion stérile n’a pas pu permettre à Mbacké de s’extirper de l’emprise du sous-développement et de la dépendance économique. Des années de tâtonnement ainsi que la mal administration sans claire perspective.

Des années précieuses consumées entre promesses et désillusions. Des années qui se résument en un long périple émaillé de désespoir de toutes sortes. Depuis Iba Gueye, Mbacké n’a jamais pu humer l’air de l’opulence et du développement et ses dirigeants n’ont jamais réussi à guider leurs peuples sur la voie de la terre promise. Si Mbacké est une entreprise, elle serait tombée en faillite voire même dans l’oubli du fait de la mal administration qui perdure.

Face à cette situation qui perdure, il est urgent que la jeunesse se lève pour assumer la charge de l’administration de son propre destin. Certains ont trahi l’esprit de sacrifice des anciennes générations et manqués à leur devoir vis-à-vis des générations présentes et celles à venir. Ils se doivent à présent de passer le relais à une élite jeune et compétente, engagée et enthousiaste, enracinée dans nos valeurs et ouverte au reste du monde.

Le demi-siècle à venir nous appartient légitimement. Mbacké a besoin de sang neuf et de perspectives nouvelles. Unis, nous nous devons, dans un sursaut patriotique, de répondre au cri de détresse de notre commune noyée dans une profonde agonie, en opérant un diagnostic sans complaisance des origines de sa pathologie gangreneuse pour administrer la thérapie adéquate permettant de relever les défis des temps modernes, dans une démarche participative, pacifique et démocratique.

Ibrahima Farrakhan NDIAYE

« Citoyen local »