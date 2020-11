Ibrahima Kaba inaugure un centre d’incubation à Tambacounda

Le Président du Mouvement XERA ANI DJIGUI (PAIX & ESPOIR), monsieur Ibrahima KABA a procédé à l’inauguration d’un centre d’incubation à Tambacounda précisément au quartier Dépôt. Axé principalement sur les NTICs avec des formations initiatiques en informatique et en maintenance, le centre d’incubation assure aussi l’encadrement des élèves dans le moyen et le secondaire. Cependant, monsieur Vone Ibrahima Kaba a assuré que le centre d’incubation va prochainement former les jeunes en entreprenariat car dit-il nous devons fixer les jeunes dans nos localités surtout avec la récurrence du phénomène de l’immigration clandestine.

Ainsi, la cérémonie a vu la participation de l’adjoint à l’Inspecteur de l’Éducation et de la Formation monsieur Sérigne THIAM, qui a pris la parole pour magnifier l’initiative de monsieur Vone Ibrahima KABA, car selon lui ce genre d’initiative doit être démultiplié à l’échelle de la région de Tambacounda pour justement aider les jeunes.

Il y’avait également monsieur Badara TINE, Coordinateur Régional de la RADDHO, s’exprimant au sujet du centre d’incubation, M. Tine dira que Tambacounda a besoin de ce genre d’initiative car la formation des jeunes est un facteur de leur sécurisation. Il a remercié monsieur Vone Ibrahima KABA pour son engagement pour la cause de Tamba. Après le représentant de la RADDHO, le Chef d’antenne régionale de l’Agence Nationale pour Promotion de l’Emploi des Jeunes, monsieur Harouna SECK a pris la parole pour magnifier cet acte fort de Vone Ibrahima KABA, il a assuré que les équipes de l’ANPEJ de Tambacounda sont à la disposition du centre d’incubation pour une éventuelle collaboration sur en ce qui concerne l’entreprenariat des jeunes.

Cependant, avant le début de la cérémonie, le guide religieux Cherif AIDARA a prié pour la paix et la concorde nationale, il a aussi prié pour que monsieur Vone Ibrahima KABA réussisse ses projets pour Tambacounda.

L’inauguration du centre a été aussi l’occasion pour monsieur Vone Ibrahima KABA de procéder à la distribution des fournitures scolaires aux meilleurs élèves, de l’élémentaire et du moyen et secondaire mais également aux familles démunies dans le cadre de la deuxième édition de la JOURNÉE D’EXCELLENCE dont il est le parrain. Les meilleurs bacheliers ont aussi été primés. À ce titre, le Président de l’Association des Parents d’Élèves, monsieur CAMARA en a profité pour féliciter et encourager monsieur Vone Ibrahima KABA pour son engagement au service de la communauté.