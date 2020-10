Tambacounda : Sidiki Kaba participe à la construction de la Grande Mosquée Mouride…

Le ministre des forces armées et président de l’association pour le développement du Sénégal Oriental, Sidiki Kaba, va marquer d’une encre indélébile les travaux de construction de l’édifice dédié à Khadimou Rassoul dans la commune. Il a apporté sa contribution en remettant à la communauté mouride une enveloppe de 5 millions et acheté les carreaux et les moquettes pour l’embellissement de l’édifice religieux.

Pour une contribution, s’en est une. Et la communauté mouride l’a magnifié en témoignant que l’homme n’en n’est pas à son premier geste. Le ministre des forces armées qui a reçu les dignitaires mourides, leur a remis une enveloppe de 5 millions de francs, près d’un millier de mètres carrés de carreaux et des rouleaux de plusieurs dizaines de mètres de moquettes. Cela, entre dans le cadre de sa contribution à l’achèvement des travaux de construction de la mosquée de Bamba.

” Je me considère comme un talibé de Bamba et j’ai aussi une grande estime pour le khalife général, Serigne Mountakha Mbacke qui me le rend tout aussi “, s’est-il exulté. J’entretiens avec le St homme, d’excellents rapports, en témoigne l’accueil chaleureux qu’il m’a récemment réservé et qu’il me réserve à chaque fois. Quand les talibés mourides de la région entreprennent une telle initiative en faveur du vénéré Serigne Touba, je ne peux pas ne pas apporter ma contribution. Même si je ne suis pas sollicité, j’y participe, a témoigné, le ministre qui a fait exulter les fidèles. Par des ” Dieuredieuf Serigne Touba “, ils lui ont témoigné de leur gratitude et leur joie au cœur.

Mame Balla Mbacke, chef de la délégation a magnifié le geste et l’a salué à sa juste valeur. ” cela montre toute la considération que vous avez envers les talibés de Bamba que nous sommes “, a-t-il laissé entendre. Nous ne saurons jamais vous remercier assez. Cependant, nous vous confions à Serigne Touba pour qui vous avez agi. Soyez très rassuré que votre action sera reçue par le vénéré cheikh et nous autres mandataires, rendrons compte fidèlement au représentant du Khalife général des mourides à Tamba, Serigne Mor Dieng de votre important geste. Nous sommes comblés et vous assurons d’ores et déjà que vous êtes entré dans les bonnes grâces de Bamba. Des prières bien psalmodiées ont clôturé la rencontre où la délégation est repartie toute joyeuse.