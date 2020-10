« Tous les opposants que j’ai défendus ont trahi » (Alioune Tine)

Alioune Tine, nourrit-il des regrets pour avoir défendu certains acteurs politiques aujourd’hui au pouvoir ? En tout cas, son poste fait sur Twitter va dans ce sens. « Tous les opposants que j’ai bien défendus et qui sont devenus présidents ont tous trahi les principes pour lesquels on a lutté ensemble et ont déçu l’opinion africaine », regrette l’ancien patron de la Raddho sur le réseau social.

Le Consultant à l’Onu, par ailleurs fondateur du « Think Thank Afrika Jom » pense même que certains parmi ses anciens camarades de lutte ont atteint des limites insoupçonnables. « Certains veulent garder le pouvoir quitte à marcher sur des cadavres. Il faut que ça cesse », s’exclame-t-il. Un message qui fait référence sans doute à Alpha Condé, président de la Guinée, qui vient d’être réélu à un troisième mandat très contesté avec son lot de morts.