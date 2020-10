Est chômeur, quelqu’un qui, après ses études ou sa formation, avec son ou ses diplômes en main, est confronté à un problème de travail; donc n’en trouve pas. Malheureusement, en Afrique en général et au Sénégal en particulier, tout individu qui ne travaille pas se dit chômeur.

Pour en revenir à cette mise en scène digne d’un film bollywoodien, il faut savoir que selon le dernier rapport de l’ANSD ( Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, le niveau du chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus est évalué à 16,9% au quatrième trimestre de 2019. Ce phénomène est légèrement plus noté en milieu rural où 18,7% de la population active est au chômage contre 15,5% en zone rural. Selon le sexe, le chômage affecte davantage les femmes (27,6%) que les hommes (8,6%). Plus de la moitié (59,3%) de la population en âge de travailler (âgée de 15 ans ou plus) a participé au marché du travail au quatrième trimestre de l’année 2019. La participation au marché du travail varie selon le milieu de résidence, avec un taux de 60,7% en milieu urbain, contre 57,7% en milieu rural. Ce taux varie également selon le sexe, il est de 67,9% pour les hommes et 51,1% pour les femmes.