Ibrahima Sène du PIT pose des questions sur le mouvement…

Qu’est qui fait courir le Mouvement « Ar Jiko Yi » ?…Par Ibrahima Sène

Depuis la controverse sur le port du voile à l’ISJA, ce Mouvement est entré dans une campagne effrénée contre la laïcité de l’Etat, sous prétexte qu’elle est d’origine maçonnique, donc contre l’Islam.

Dans notre pays, il est constant de voir les islamistes tenter de réduire les enjeux de la lutte politique entre « partisans et opposants de la laïcité de l’Etat », pour donner du crédit à leur lutte contre les francs -maçons qui mèneraient une lutte contre l’Islam au Sénégal, pour y perpétuer la politique coloniale de la France, à laquelle les fondateurs de nos confréries s’étaient opposés, au prix même de l’exil imposé au vénéré fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba.

Ils pensent que c’est le seul moyen à leur disposition actuellement, pour faire reposer pacifiquement, la Constitution du Sénégal sur la Charia, puisqu’il leur est encore difficile de le faire par le djihad comme c’est le cas au Mali, au Nigéria et ses extensions au Burkina, au Niger et au Tchad.

Nul ne peut ignorer dans notre pays l’existence de « cellules djihadistes dormantes » que l’Etat a publiquement reconnue et sur lesquelles il veille sur la prunelle de ses yeux.

Ils ont déjà, en alliance avec les partis politiques de l’opposition, tenté de mener leur propagande au près des grandes confréries musulmanes et dans le débat public, pour faire échec au référendum de 2016 sur la réforme de la Constitution proposée par le Président Macky Sall, qu’ils ont présentée comme un projet des franc- maçons pour légaliser l’homosexualité, contre les valeurs de l’Islam.

Mais, le peuple sénégalais les a récusés massivement, y compris dans les principales citées religieuses, en votant en faveur de la réforme, à 66% du suffrage exprimé.

Après ce cinglant désaveu, ils se sont réfugiés dans les réseaux sociaux pour mener une cabale, y compris par des propos injurieux pour certains parmi eux, à l’encontre des fondateurs de nos confréries religieuses et leurs enseignants.

Aujourd’hui, ils ont repris leur offensive, en reprenant leur propagande contre la laïcité de l’Etat, présentée de nouveau comme un projet de francs-maçons Français, en exploitant abusivement, la controverse autour du port du voile à ISJA de Dakar, et en toute mauvaise foi, pour des gens qui prétendent être les seuls défenseurs authentiques de l’Islam au Sénégal.

C’est la raison pour laquelle, ils se sont mobilisés contre « l’accord » conclu entre le Ministre de l’Education et la Direction de ISJA, pour tenter de le compromettre aux yeux de l’opinion, en vue d’amener les pères de famille concernés à ne pas l’accepter ce 19 Septembre.

Ils ont tout intérêt au rejet de cet « accord », pour pouvoir continuer leur campagne contre la laïcité de l’Etat, que ni les fondateurs des confréries musulmanes, encore moins leurs successeurs d’hier et d’aujourd’hui, n’ont jamais récusée, puisque la percevant compatible avec les valeurs de l’Islam, qu’ils ont implanté et largement développé au Sénégal, dans la paix et la convivialité entre musulmans et chrétiens, grâce à la nature laïque de notre Etat garantie dans notre Constitution.

Les Sénégalais, notamment les musulmans du Sénégal, sont interpellés face au danger que constituent ces Islamistes, pour la paix, la cohésion et la stabilité dans notre pays.

Les combattre sans concession est devenu un devoir hautement citoyen, depuis leur offensive de 2016, lors du référendum sur la réforme de la Constitution.

Ibrahima SENE (PIT/SENEGAL)

Dakar le 19 Septembre