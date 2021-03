Ibrahima Sène : « La République vient de triompher de ses fossoyeurs »

Chapeau bas à notre Peuple et à nos Institutions de la République…Par Ibrahima Sène

Je suis très heureux de voir , après le discours de Sonko, qu’il a enfin compris ce qu’est le peuple Sénégalais.

Dans ce pays, avec le degré de maturité politique de notre peuple, on ne peut pas prendre le pouvoir dans la rue ,en s’appuyant sur les réseaux sociaux , en appelant à la résistance ,et en décrétant la Révolution!

J’espère que lui, son Parti et toute l’opposition ont bien compris la leçon magistrale que le peuple vient de leur administrée. Malgré les manifestations violentes suivies de destructrices massives et de mort d’hommes, Les Institutions de la République ont tenu bon avec l’appui d’un peuple qui a refusé d’être embarqué dans l’aventure. Le Sénégal a montré au monde entier, qu’il a des Institutions républicaines solides fortes, avec: – un Pouvoir législatif qui fonctionne en votant la levée de l’immunité parlementaire du Député Sonko, selon son règlement intérieur, – un Pouvoir Exécutif qui fonctionne en tenant ses Conseils de Ministre ,dont les forces de défense et de sécurité ont mis en échec, avec professionnalisme, les ‘ insurgés » qui voulaient marcher sur le Palais et déloger le Président de la République,

– et un Pouvoir judiciaire qui a fait son travail avec sérénité et professionnalisme , en instruisant la plainte « pour viol et menaces de mort » contre le Député Ousmane Sonko, jusqu’à son inculpation et sa mise sous contrôle judiciaire. Ceux qui ont pris le Sénégal pour une » République bananière » facile à déstabiliser, en ont eu pour leur grade! Le peuple Sénégalais vient, parmi les forces politiques , sociales et de la société civile, de savoir distinguer clairement, par expérience, celles qui , d’une part, sont pour la République et la Démocratie et font confiance à l’expression libre et démocratique de son suffrage, comme moyen exclusif d’accès au pouvoir , et, d’autre part, celles qui usent et abusent de ses conquêtes démocratiques, pour organiser des manifestations violentes , destructrices de ses biens, et meurtrières, pour accéder au pouvoir dans la rue. La République démocratique du Sénégal vient de triompher de ses fossoyeurs. C’est donc aux véritables républicains et démocratiques de ce pays, d’être dignes de la confiance renouvelée de ce peuple, en continuant à veiller sur lui, et à défendre ses acquis économiques, sociaux, démocratiques, et la laïcité de son Etat.

Ibrahima SENE PIT/SENEGAL ,

Dakar le 9 mars 2021