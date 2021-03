Moustapha Diakhaté : « Éric Zemmour ment et insulte le Sénégal »

C’est un mensonge. Le député Ousmane Sonko n’a pas été libéré. Il est placé sous contrôle judiciaire par le Doyen des juges, lui seul et non par une quelconque pression du Président français Emmanuel Macron.

Connu pour son racisme, son islamophobie et son mépris de l’Afrique et des africains, boycotté par les médias progressistes français et d’ailleurs, c’est paradoxal que des organes de presse sénégalaise relaient les propos insultants et mensongers d’Erik Zemmour.