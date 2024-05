Problèmes prioritaires…le régime de Diomaye toujours à la traîne

Plus de 54 % des sénégalais ont voté pour le candidat de la coalition «Diomaye Président». Ce vote massif a permis à Bassirou Diomaye Diakhar Faye d’être le cinquième président de la République du Sénégal. Un choix peu probable. Car les sondages semblaient donner Amadou Ba favori. Si le membre du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est devenu chef d’Etat, c’est parce que les électeurs avaient confiance en leur projet. Malheureusement, le nouveau président n’a toujours pas trouvé de solutions face aux problèmes prioritaires.

Le Pastef a vendu aux sénégalais un PROJETt révolutionnaire. Si beaucoup ont voté pour eux, c’est parce qu’ils ont cru à ce PROJET. Malheureusement, celui-ci est toujours en gestation. «La première phase du plan d’action pluriannuel du PROJET sera inscrite dans le projet de loi de finances initiale 2025, qui sera soumis à l’approbation de l’Assemblée nationale, au début du mois d’octobre prochain », lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 24 avril 2024. Dans un français simple, ce «PROJETt» ne naîtra qu’au troisième trimestre 2024. D’ici là, les sénégalais devront garder leur mal en patience.

Diomaye et Sonko n’ont pas encore trouvé la bonne formule pour régler certaines questions urgentes. En effet, beaucoup espéraient que le nouveau régime allait faire baisser les prix des denrées de premières nécessités dès sa prise de fonction. Lors de la campagne, les patriotes ont toujours fait croire que cette baisse sera effective dès leur prise du pouvoir. Malheureusement, ils seront rattrapés par les réalités de la politique. Les voilà impuissants face à cette question qui tient à cœur leurs électeurs. Faut avouer que Macky a fait mieux sur ce domaine. Son premier gouvernement dirigé par Abdoul Mbaye, à cette époque, avait déjà fait baisser certains prix.

Les sénégalais vont devoir garder leur mal en patience avant de voir les prix des denrées baisser. Car «Le chef de l’Etat a donné des instructions au Premier ministre, aux ministres en charge du Commerce et de l’Industrie, des Finances et du Budget et de l’Agriculture, de lui proposer, avant le 15 mai 2024, un plan d’urgence opérationnel de lutte contre la vie chère, assorti de mesures hardies de baisse des prix des denrées de consommation courante ainsi que de certains services essentiels», renseigne le communiqué du conseil des ministres du 24 avril. Comme quoi, le livre «Solution» de Ousmane Sonko est loin d’être un remède aux maux des sénégalais.

L’autre principal problème sur lequel le régime de Diomaye Faye est attendu est la question de l’emploi des jeunes. Si Macky Sall a fait certains progrès, l’actuel régime cherche toujours la bonne solution. Face à cette tâche colossale, le président compte sur la formation professionnelle, le secteur privé et l’agriculture. Le Président Diomaye avait demandé au Premier ministre, Ousmane Sonko, de prendre les mesures idoines visant à mutualiser et optimiser les ressources et interventions de toutes les structures publiques de soutien et de promotion de la formation professionnelle, de l’entreprenariat et de l’emploi des jeunes. Une demande qui traîne.

Malgré ces engagements du président, les jeunes ont repris le chemin de la mer. Il ne se passe plus un seul jour sans que les forces de défense et de sécurité n’interpellent des candidats à l’émigration clandestine. Les plus malchanceux sont souvent emportés par les vagues. Ce qui en dit long sur le désespoir de ses jeunes. Car au lendemain de la nomination de Bassirou Diomaye Faye, le phénomène de l’émigration clandestine avait connu une baisse timide. Si les départs se multiplient, c’est parce que les jeunes commencent à perdre espoir.

Cette recrudescence de l’émigration clandestine doit interpeller les nouvelles autorités. Si l’ancien régime n’a pas réussi à faire face à ce fléau, il incombe au tandem Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko de trouver la bonne formule pour stopper ce phénomène qui coûte au Sénégal une jeunesse qui peut participer à sa reconstruction. Ainsi, les leaders du parti Pastef se trouvent devant une très grande responsabilité. Les sénégalais ont misé beaucoup d’espoirs en eux et ils n’ont pas le droit de faillir.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru