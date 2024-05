Diomaye saisit la justice…Voici les ministres de Macky qui ont peur

Mansour Faye et d’autres ministres dans de sales draps après la publication des rapports des corps de contrôle

Il y’en a d’anciens ministres sous Macky Sall qui ne dorment plus. Ils ne parviennent plus à trouver le sommeil du juste depuis que le nouveau Président de la République Bassirou Diomaye Faye a demandé que les rapports des différents corps de contrôle soient publiés. Les noms de plusieurs anciens ministres sont cités dans ces différents rapports. Le duo Diomaye-Sonko veut faire poursuivre tous ceux qui seront impliqués dans les rapports des corps de contrôle.

Celui qui se trouve être le plus dans le collimateur du duo est Mansour Faye, le beau-frère de Macky Sall. Déjà que le Chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye a demandé que toute la lumière soit faite sur les conditions dans lesquelles le contrat d’affermage concernant la distribution de l’eau potable en zone urbaine et semi-urbaine a été accordé au groupe Suez.

Mansour Faye avait été à l’époque ministre de l’Hydraulique. Peu avant que le contrat eût été signé avec Suez, Mansour Faye avait reçu de ce groupe pour le compte de la commune de Saint-Louis dont il est le maire, cinq camions de ramassage d’ordures. C’est pourquoi, ils sont nombreux à penser que le marché aurait été offert sur un plateau d’argent au groupe Suez au détriment de la SDE dans des conditions douteuses.

Pour ne pas bien arranger les choses, le nom de Mansour Faye est mêlé au cœur du scandale qui entoure la gestion des fonds qui avaient été débloqué pour venir en aide à tous les impactés de la pandémie. Ce sont 1000 milliards qui ont été gérés dans des conditions douteuses. Un véritable scandale et jusqu’à présent le peuple veut que tous ceux qui sont mêlés dans ce scandale soient considérés comme des prédateurs financiers et traduits devant les tribunaux.

Mansour Faye se défend et soutient qu’aucune poursuite judiciaire ne peut être engagée contre sa personne dans ce scandale. Difficile cependant de ne pas lier son nom à ce scandale d’autant que c’est lui qui avait le contrôle de ces fonds. C’est le ministère du Développement communautaire qu’il dirigeait qui était chargé de l’acquisition et du transport des vivres et de nombreux autres produits.

Dans son rapport 2021, la Cour des comptes exigeait des poursuites à l’encontre de tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire. La Cour des comptes est suivie par l’OFNAC dans son rapport 2022 qui a transmis le rapport d’enquête au procureur de la République. Si Macky Sall avait mis sous le coude ce scandale, tel ne va pas être le cas pour le duo Diomaye-Sonko qui a demandé que tous les rapports des corps de contrôle soient publiés afin que tous les prévaricateurs financiers rendent compte de leurs actes.

L’ancien ministre Mansour Faye est véritablement ciblé. Son nom est mêlé dans ces deux sandales cités. Et ce n’est pas tout. Un autre rapport de la Cour des comptes le cite cette fois-ci en sa qualité de maire de Saint-Louis. Le COSEC avait fait une donation de deux bateaux taxis baptisés Malaw et Ndaté-Yalla à la mairie de Saint-Louis. Des contrats avaient été signés. Un contrat d’un montant de 5 975 000 FCFA pour l’inspection, le carénage et le transfert des deux bateaux taxis.

Selon nos confrères de Ndar Info, le deuxième contrat d’un montant de 7 265 000 FCA avait été conclu et scindé en tranches. Aujourd’hui, poursuivent nos confrères, après les effets d’annonce, ce projet de Mansour Faye coule dans l’eau. Ces bateaux taxis sont à présent stationnés sur les quais du port polonais de l’hydrobase « sans plan de maintenance et d’entretien ».

Au vu de toutes ces affaires, le frère de Marème Faye Sall ne peut échapper à la justice. D’autres anciens dignitaires sous Macky Sall doivent se mettre à trembler car ils sont cités dans les rapports de l’OFNAC qui viennent d’être publiés. C’est le cas de l’ancien ministre de la Jeunesse Pape Malick Ndour accusé de s’être octroyé un salaire de 5 millions FCFA ainsi que des indemnités indues alors qu’il était à la tête du PRODAC.

Les anciens ministres Mame Mbaye Niang, Abdoulaye Saydou Sow …sont eux aussi cités dans les rapports. Ce qui les place dans le collimateur du nouveau régime.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn