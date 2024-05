Atteint du cancer, il remporte 1,3 milliard de dollars à la loterie

Cheng Saephan, originaire du Laos, a immigré aux États-Unis en 1994 avec sa famille. Actuellement en lutte contre le cancer, Saephan a été l’heureux gagnant d’un jackpot de loterie de 1,3 milliard de dollars.

Selon diverses sources, Saephan a acheté son billet chanceux pour le tirage du 7 avril à Portland, dans le nord-ouest de l’État de l’Oregon. Sa décision s’est avérée fructueuse, lui permettant de remporter le gros lot.

Saephan a fait le choix de partager équitablement l’argent avec sa femme, Duanpen Saephan, et leur amie, Laiza Chao. Ensemble, ils ont investi 100 dollars pour acheter 20 tickets dans l’espoir d’accroître leurs chances de gagner, une stratégie qui s’est avérée payante.

Après les déductions fiscales, Saephan, sa femme et leur amie se partageront 422 millions de dollars sur les 1,3 milliard de dollars.

Exprimant sa joie, Saephan a déclaré qu’il pourra désormais se permettre de consulter un bon médecin pour traiter son cancer.

Il a révélé qu’après avoir obtenu son diplôme de lycée en 1996, il a travaillé jusqu’en 2016, année où il a dû arrêter en raison de son cancer. Depuis, il se bat courageusement depuis huit ans.

Dans un discours de remerciement émouvant, il a exprimé sa gratitude envers la loterie et la manière dont sa vie a été bénie. Il se réjouit de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et de sa santé, considérant cette victoire comme une réponse à ses prières.

“Je suis reconnaissant envers la loterie et la manière dont j’ai été béni. Je pourrai subvenir aux besoins de ma famille et de ma santé. Ma prière a été exaucée et ma vie a été changée. Maintenant je peux bénir ma famille et trouver un bon médecin pour moi-même.”, a-t-il déclaré.

Source AM