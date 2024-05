Zimbabwe : un garçon de 19 ans ence.inte sa sœur de 14 ans

Un jeune garçon de 19 ans traduit devant le magistrat de Mutawatawa pour avoir eu des relations s€xuelles avec sa sœur de 14 ans à Uzumba, au Zimbabwe, a été reconnu coupable.

Il est rapporté qu’en janvier 2023, le garçon a décidé de prendre les choses un peu plus bizarrement en discutant avec sa sœur. Il a demandé à sa sœur d’être sa petite amie. Étrangement, la jeune fille de 14 ans a admis ressentir la même chose pour son frère.

Les deux ont décidé de s’entendre et de commencer à sortir ensemble. Ils ont décidé de garder leur relation secrète, sachant combien de problèmes cela attirerait si jamais ils étaient mis à nu. Durant leur relation, le garçon a convaincu sa sœur d’avoir des relations s€xuelles avec lui. Elle a accepté et les deux ont couché ensemble à différentes occasions, à la maison et dans au champ . Cependant, la jeune fille est tombée enceinte plus tard et sa grand-mère l’a remarqué. Interrogée, elle a révélé que son frère était responsable de la grossesse.

La grand-mère a signalé l’affaire à la police, ce qui a conduit à l’arrestation de son petit fils pour inceste.

Il a comparu devant le tribunal de Mutawatawa, où le magistrat l’a condamné à 14 mois de prison dont 2 avec sursis. Il purgera une peine effective de 12 mois.

Source AM