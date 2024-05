Revue de presse : Le soutien du président Diomaye à la cause palestinienne à la Une

Les quotidiens reçus lundi à l’Agence de presse sénégalaise ont principalement mis l’accent sur le soutien du président de la République Bassirou Diomaye Faye à la cause palestinienne, lors du 15e sommet de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et les décisions de la première réunion du bureau politique de Pastef (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité).

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye, a pris part au 15e sommet de l’Organisation de la coopération islamique qui s’est tenu du 4 au 5 mai, à Banjul, la capitale gambienne.

‘’Le Président, avocat de la cause palestinienne’’, affiche à sa Une Le Soleil. Le quotidien national souligne que ‘’lors du 15e sommet de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), qui s’est tenu à Banjul, en Gambie, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a plaidé la cause palestinienne, au nom de la solidarité islamique, mais surtout par simple humanisme’’.

‘’A Banjul, le chef de l’Etat a fustigé le regard indifférent de la communauté internationale et l’inertie du Conseil de sécurité’’, note Libération, ajoutant que le président Faye, a également affirmé que ‘’le Sénégal est particulièrement préoccupé par la situation catastrophique à Gaza’’.

Sud Quotidien rapporte qu’à l’ouverture du sommet de l’OCI, le samedi 4 mai 2024, à Banjul, dans la capitale gambienne, le chef de l’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a renouvelé le soutien indéfectible du Sénégal aux revendications légitimes du peuple palestinien pour un Etat viable et souverain, avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément aux résolutions pertinentes des Nations unies. Le journal titre ainsi : ‘’Le Sénégal restera fidèle à son engagement’’, sur les revendications du peuple palestinien.

15e sommet de l’OCI, le président de la République Bassirou Diomaye Faye ‘’ renouvelle le soutien indéfectible du Sénégal pour un Etat palestinien’’, titre Yoor-Yoor.

‘’ Le chef de l’Etat a réitéré le soutien indéfectible du Sénégal aux revendications légitimes de nos frères et sœurs palestiniens, pour un Etat viable et souverain, avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément aux résolutions pertinentes des Nations unies’’, écrit la publication.

‘’Dakar dénonce un +génocide+ à Gaza’’, a pour sa part mis en exergue Le Quotidien, soulignant que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ‘’a défendu la cause palestinienne’’ au 15e sommet de l’OCI.

‘’M. Faye a par la même occasion appelé à une mobilisation plus conséquente de la Oummah islamique pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza’’, note le journal.

Les quotidiens se sont également intéressés aux décisions et conclusions de la première réunion du bureau politique de Pastef, présidé dimanche par son leader, Ousmane Sonko.

Vox Populi mentionne ‘’qu’après l’épisode de la dissolution et le retour à la légalité, le parti Pastef a tenu la première réunion de son bureau politique’’.

‘’PASTEF: 2e acte de la résurrection après la prise du pouvoir’’, met à sa Une le journal.

‘’Sonko annonce la reprise des activités de Pastef, avec en vue l’organisation de son premier congrès dans quelques mois. Le parti assumera son option panafricaniste et souverainiste, son rapprochement avec les juntes de la Guinée Conakry, du Mali, du Burkina Faso, et du Niger, mais également le réchauffement de relations existantes et l’exploitation des nombreuses nouvelles sollicitations provenant de tous les continents ’’, écrit le journal.

‘’Pastef privilégie ses partenaires : +les putschistes+ et Mélenchon’’, affiche Les Echos. Le journal annonce qu’une tournée de PASTEF, ‘’va démarrer par la Guinée Conakry, le Mali, le Burkina Faso et le Niger’’.

‘’Une délégation des insoumis français composée d’élus et conduite par Jean Luc Mélenchon à Dakar du 14 au 18 mai’’, ajoute la publication.

‘’Sonko à la conquête de l’Afrique’’, met à sa Une WalfQuotidien.

‘’Pastef prend un nouveau cap’’, selon l’Info. Le journal relève que ”c’est le soulagement chez les patriotes, qui ont vu leur parti renaitre de la mort, à laquelle l’avait prédestiné, le régime déchu de Macky Sall”.

”Ousmane Sonko, a présidé hier, la première fois depuis lors, la réunion politique du bureau politique”, note-t-il.

”Une occasion de revenir, longuement sur la position actuelle de Pastef, qui est au pouvoir, avec ses alliés, mais qui doit être la locomotive de la rupture et de la transformation positive promise aux populations”, écrit la publication.

Source : APS