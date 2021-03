Decroix : « Le combat ne fait que commencer »

L’accalmie est revenue à Dakar et dans les régions du Sénégal après plusieurs jours de manifestations. Pour le secrétaire général national du parti And Jëf/PADS, qui s’est fait silencieux depuis le début, une nouvelle ère souffle au Sénégal et « l’opposition doit mieux s’affirmer et réaffirmer sa position ».

Mamadou Diop Decroix de prévenir le régime. « Le combat ne fait que commencer et il peut être pacifique tout comme violent. Mais cela dépendra du décryptage qu’en fera le président de la République, Macky Sall. Car le peuple s’est exprimé et a annoncé une rupture sur la manière de faire et de gouverner. Il appartient alors au chef de l’État de décrypter ce message du peuple car il n’est plus question de faire un retour en arrière par rapport à la manière de gouverner ce pays. C’est tout un processus à poursuivre, car il y a une nouvelle configuration politique qui s’opère et qui continue de s’opère », déclare-t-il, dans des propos repris par Walfnet.