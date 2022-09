Ibrahima Sène : « L’Afrique ne doit plus être la vache laitière de l’Europe »

Visite programmée du Président Macky Sall, Président de l’Union Africaine (UA) en Ukraine : L’Afrique ne saurait être une bouée de sauvetage à l’Ukraine, ni rester la » vache laitière »de l’Europe !

En effet, en grande difficulté dans la guerre avec la Russie qu’elles ont sciemment provoquées, sous l’instigation des USA, et de l’Europe, voilà que subitement, l’Ukraine et l’Europe se souviennent que l’Afrique existe et compte beaucoup dans leur propre existence.

Lorsque les pays de l’Afrique de l’OUEST, notamment au Sahel et au Nigéria étaient, en proie avec le terrorisme djihadiste, l’Ukraine n’a jamais daigné leur apporter ni soutien économique, encore moins militaire !

Mais, aujourd’hui, prise dans son propre jeu, qui la ruine économiquement, et menace son existence même, elle se souvient de l’Afrique, et lui lance, alors, un appel de détresse à la solidarité.

Cependant, sachant que les Chefs d’Etat Africains n’ont pas voulu s’associer au projet, initié par les grandes puissances occidentales, de condamnation de la Russie à l’ONU, l’Ukraine s’est tournée vers la jeunesse africaine, engluée dans un chômage massif, et confrontée à une mortelle émigration clandestine, à la suite des fermetures des frontières en Europe et aux Etats Unis, en leur demandant de lui venir en aide, pour combattre la Russie, sous forme de « volontariat » !

Mais la pêche n’a pas été bonne, du fait de la réaction négative nette et rapide de nos Chefs d’Etat, et de l’opinion publique, indignés par ce « mercenariat » déguisé que proposait l’Ukraine à sa jeunesse !

Aujourd’hui, contrainte de lever le blocage artificiel à l’exportation de ses céréales dont le monde, notamment l’ Afrique a besoin, contre » mauvaise fortune », elle veut faire « bonne figure, » dans l’espoir de se rattraper , lors de la visite à Kiev, du Président de l’ Union africaine, après celle qu’il avait effectuée en Russie, pour obtenir l’engagement de Poutine, à œuvrer à la levée du blocage des ports ukrainiens, en contrepartie, de la levée des sanctions contre les exportations de ses propres céréales et engrais, dont l’Afrique avait besoin pour éviter de sombrer dans la famine !

Quant à l’Europe occidentale, notamment la France, empêtrée dans cette guerre entre la Russie et l’Ukraine, qu’elle a contribué à encourager par son soutien à l’instrumentalisation de l’ Ukraine par les Etats Unis, dans sa guerre contre le « monde multipolaire », incarné par la Russie, en Europe, et la Chine, en Asie, qui menace son hégémonie sur le monde dans lequel, ils veulent pérenniser le « monde unipolaire » qu’ils ont réussi à imposer, depuis l’effondrement de l’Union Soviétique et la disparition du camp socialiste d’Europe de l’Est !

Ainsi, frappée de plein fouet dans son économie et dans les conditions de vie de ses populations, par les revers des sanctions économiques et financières, qu’elle a soutenues contre la Russie, l’UE, dont la France notamment, s’est brusquement souvenue de l’existence de l’Afrique, à cause de ses richesses pétrolières et gazières, dont elle a énormément besoin, pour sortir de sa profonde crise qui la menace de puissants bouleversements sociaux.

Comme lors de la première guerre mondiale et de la seconde, la France s’est souvenue de ses anciennes colonies pour espérer, de nouveau, sortir du pétrin dans lequel, elle s’est délibérément engloutie, en soutien à l’Ukraine !

Elle a réussi à embarquer l’UE dans cette quête désespérée, du pétrole et du gaz africains, pour amortir le manque de produits Russes en pétrole dont, elles sont dépendantes !

C’est ainsi, que le Président Français s’est embarqué vers l’Algérie, et le Chancelier Allemand vers le Sénégal, suivi du Président Polonais !

Mais, malheureusement pour eux, ces pays ne peuvent plus leur servir de «vache laitière », au vu des engagements internationaux, qu’ils avaient déjà pris, et matérialisés dans des accords signés, avec des pays d’Asie !

L’obligation de nos Etats à respecter ces accords internationaux, va priver, dans le court terme, la France et le reste de l’Europe, du gaz et du pétrole africains, leur hiver prochain sera dramatique ! Et, leurs peuples vont vivre, ce que vivent quotidiennement les peuples d’Afrique en manque de pétrole, de gaz, et d’électricité, depuis des décennies ! Ils sauront, de ce fait, ce que, dans le besoin, solidarité humaine, signifie !

Leur ingratitude et leur manque de considération envers les peuples d’Afrique, malgré, leurs lourds sacrifices, pour les venir en aide, durant les deux guerres mondiales, sont encore resté frais dans nos mémoires collectifs !

La solidarité africaine sur laquelle, la France, et les autres membres de l’UE, comptent pour sortir de leurs graves grises, est une insulte à nos peuples, ne serait-ce que pour leur attitude malveillante vis à vis de l’émigration de notre jeunesse vers leurs pays, et leur manque de solidarité notoire durant la grave crise de la pandémie Covid-19 de mars 2019 !

Comme quoi, l’ingratitude et le mépris, envers un peuple, ne se payent pas par la solidarité, en cas de besoins !

Le monde, l’Afrique, dont le Sénégal, sont à un tournant historique de leur existence, où se joue l’avenir de leur souveraineté et de leur sécurité !

Dans ce tournant, l’Afrique, dont le Sénégal, avec son pétrole et son gaz, et sa ZLECAF, a de bonnes cartes en main, qu’il faut savoir utiliser à son profit, tandis que l’Europe, en proie à des besoins vitaux, va voir ressurgir sa nature impérialiste, faite de guerres de conquête coloniale, pour s’accaparer des richesses en l’Afrique et en gaz.

Plus que jamais, s’impose à nos gouvernants, le besoin d’unité et de solidarité Africaines, qui sont nécessaires, pour conforter notre souveraineté économique que porte la ZLECAF !

Ibrahima SENE PIT/SENEGAL

Dakar le 10 septembre 2022