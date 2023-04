« Idrissa SECK a trahi la confiance du chef de l’Etat Macky SALL » selon

C’est très clair. Idrissa SECK se dresse contre le Président Macky SALL qui l’a nommé comme Président du Conseil Economique, Social et Environnemental. Ce, après avoir répondu à la question du journaliste, Mouhamed WAGUE, du Site d’informations générales, Sentv.infos, par rapport à sa candidature à la présidentielle de 2024. En vérité, il a même été piégé, voire démasqué sur ce sujet qu’il n’a pas abordé dans sa récente déclaration faite devant la presse.

Maintenant qu’il est candidat à la présidentielle de 2024, Idrissa SECK doit faire preuve de courage et démissionner de la tête de cette prestigieuse Institution qu’il dirige. Par respect au peuple sénégalais, il doit rendre le tablier, pour ne pas salire notre République et mettre à l’aise le chef de l’Etat Macky SALL. Qui, en toute tranquillité, pourra choisir une autre personnalité pour diriger cette forte Institution qu’est le Conseil Economique, Social et Environnemental.

En clair, Idrissa SECK n’a plus de légitimité pour conduire cette Institution et il appartient aux sénégalais d’exiger sa démission. Après avoir trahi la confiance du chef de l’Etat Macky SALL, il doit faire preuve de cohérence et ne pas attendre qu’il soit limogé, pour se victimiser. De toutes les façons, les citoyens ne sont pas dupes et tout le monde a compris son jeu. Vu la situation du pays, il ne devrait pas nous plonger dans une campagne électorale prématurée.

Rufisque, le 16 avril 2023,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)