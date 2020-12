Idy a toujours détesté Macky…depuis 2000 (les preuves du passé)

Invité lors d’une cérémonie de remise de bourses par le docteur Pape Amadou Ndiaye, le ministre de l’économie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara, membre de Rewmi a voulu faire croire à tous que Macky et Idy ont toujours été ont toujours été de bons amis et a même dit que c’était un duo : « avec ce nouveau duo Idy-Macky, l’espoir est permis car ce duo a toujours été un duo vainqueur ».

Mais xibaaru va vous montrer qu’il ment et Idy n’a jamais aimé Macky. Retournons en 2000, aux premières heures de l’alternance.

Abdoulaye Wade vient de gagner et sa maison du Point-E est remplie de personnalités diverses. Le vieux Ndecky gère fièrement la porte d’entrée, le grand Wadiste, Pape Samba Mboup, filtre les entrées et les services secrets assurent la sécurité de la maison du nouveau président élu. Mais ce qui s’y passe à l’intérieur est bien étrange. Le nouveau président Abdoulaye Wade est inaccessible. Idrissa Seck, omniprésent, choisit qui doit entrer dans le bureau du nouveau président élu.

Les compagnons fidèles du président et les jeunes cadres qui attendent d’être récompensés sont tous surpris de ne plus avoir accès à leur frère secrétaire Général.

Le gouvernement est fait à la surprise générale

Idy avait écarté les cadres proches de Wade parmi eux Habib Sy qui a été le directeur de Cabinet de Wade dans le gouvernement Habib Thiam de 1995 à 1997 et Macky président de la CIS (Cellule initiatives et stratégies). Habib Sy traînait dans son minuscule bureau du ministère du Commerce et n’arrivait plus à joindre Wade. Et Macky, puissant patron des cadres a eu un petit fromage 8 mois après l’installation de Wade au Palais. En décembre 2000, il est nommé directeur général de la Société des pétroles du Sénégal (PETROSEN). Ce qui est très peu pour le patron de la CIS.

Habib Sy repêché

Habib Sy de son côté a eu une chance inouïe. Un article du puissant journal à l’époque, « Le Populaire » met au jour l’oubli dont il est l’objet de la part de son leader Wade devenu Président. Wade n’en revenait pas après avoir lu l’article de Daouda Diarra, journaliste devenu aujourd’hui, dirpub. Wade énervé le convoque ; il est nommé dans la foulée administrateur du Trade Point en remplacement de Aminata Sall Samb en août 2000 soit 4 mois après l’installation de Wade

Macky ministre par un coup de pouce

Macky est devenu ministre des Mines, de l’Énergie et de l’Hydraulique en mai 2001 par le soutien de Karim Wade contre la volonté de Idy. Idy n’acceptait aucune émergence au sein de la formation libérale. Il éteignait tout ce qui brillait. Mais en mai 2001, Karim Wade a insisté auprès de son père. Macky a remplacé Abdoulaye Bathily qui devenait vice-président de l’Assemblée nationale…

Et Macky, même ministre, n’accédait à Wade que par le biais de Karim. Idy puissant dircab verrouillait le Palais. Mais quand Macky est devenu ministre de l’Intérieur en août 2003, il a combattu Idy jusqu’à sa chute en 2004.

Donc Yankhoba Diattara ment, il n’y a jamais eu une amitié ou un duo Macky-Idy.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn