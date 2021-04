Son mari avoue avant de mourir qu’il a tué une femme et son enfant en…2002

Une femme a avoué à la police que son mari désormais décédé lui avait dit avoir tué une femme et son enfant en 2002.

Un secret qu’elle a gardé trop longtemps. La femme d’un homme, désormais mort, a confié à la police que son mari lui a avoué avoir tué une femme et son enfant, en 2002. Angela Mack Cox, âgée de 20 ans, et son fils de 4 ans, Thomas Mikey Rettew avait été portés disparus cette année-là. La famille de la jeune femme n’avait plus jamais eu de nouvelles.

Lundi, le bureau du comté du shérif de Fulton a annoncé avoir enfin clôturé l’enquête sur leur disparition, indiquant que la mère et le fils avaient été probablement tués par un homme nommé Clarence Krusen. Ce dernier a été abattu au Texas en 2012, rapporte le site Internet du magazine «People». C’est sa veuve, Barbara, qui a fini par faire avancer le dossier, lorsqu’en 2020, elle a dit à la police avoir rencontré Angela Mack Cox en 2002. La jeune mère travaillait alors dans la ferme de Barbara et Clarence Krusen.

Barbara Krusen a été interrogée le 2 avril par le FBI au détecteur de mensonges. Face aux résultats montrant qu’elle avait échoué au test, elle a fini par dire aux agents que son mari s’était «débarrassé» de la mère et son fils «en les tuant et en détruisant leurs cadavres dans un four qu’ils avaient à l’extérieur de leur maison». Lorsque le couple a déménagé des années plus tard, le mari a dit à sa femme qu’il fallait retirer le four de la propriété à cause de ce pourquoi il avait été utilisé.

D’après le récit de la veuve, Angela aurait décidé de laisser le couple adopter son fils, alors qu’elle souhaitait partir s’installer seule en Californie. Les papiers avaient même été préparés pour être signés. Barbara Krusen a expliqué que la jeune femme avait finalement changé d’avis et qu’elle voulait rester avec son fils.

«Barbara a raconté que ça avait provoqué chez elle et chez Clarence une immense colère», est-il écrit dans le communiqué de la police. «Elle a dit Angela de venir récupérer son fils parce qu’elle ne voulait pas juste être une babysitter pour lui», est-il ajouté. Le couple aurait alors envoyé de l’argent et des tickets de bus pour que la mère revienne à la ferme. Mais le lendemain, son fils et elle étaient introuvables.