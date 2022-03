Il découvre que sa femme le trompe…il s’immole dans sa voiture

Un homme s’immole par le feu dans sa voiture après avoir découvert que sa femme le trompait

Un homme s’est suicidé à Koru, dans le comté de Kisumu au Kenya, le vendredi 11 mars, en s’immolant par le feu à l’intérieur de sa voiture.

K24TV rapporte que Venus Amimo, qui aurait travaillé comme entrepreneur civil, avait eu des problèmes dans son mariage. Il a été établi qu’après être rentré chez lui jeudi soir et qu’il n’a pas trouvé sa femme, il aurait attendu jusqu’à environ 2 heures du matin avant de quitter sa maison.

Un rapport de police disait ceci: “Son mariage a connu un marasme ces derniers temps. Il est rentré chez lui jeudi soir et a constaté que sa femme n’était pas rentrée à la maison et que les enfants étaient seuls. Il a ensuite quitté la maison à 2 heures du matin pour apparemment la rechercher et quand il n’a pas réussi à la retrouver, il est retourné à la maison et s’est immolé par le feu dans sa voiture verte.”

Un voisin a révélé que sa femme était rentrée chez elle après avoir été informée du décès de son mari.

Il a dit : “Son corps a été retrouvé devant chez lui par des voisins »

On a également appris que le défunt avait envoyé un SMS suicidaire à un ami proche, disant que sa femme avait causé sa souffrance et qu’il allait la quitter ainsi que les enfants.

Le corps a été transféré à la morgue alors que les policiers ont lancé des…lire la suite ici