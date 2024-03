Il fait sa demande en mariage avec le pan.talon baissé

Dans un geste d’amour aussi créatif qu’inattendu, Joe Murray, un coiffeur-barbier britannique de 33 ans, a choisi de demander la main de sa bien-aimée, Sara Graham en faisant une proposition audacieuse !

Dans un monde dans lequel les demandes en mariage sont souvent romantiques et attendrissantes, Joe Murray, un jeune Britannique de 33 ans, a décidé d’insuffler une dose d’originalité dans sa proposition à sa bien-aimée, Sara Graham. Originaire du Derbyshire en Angleterre, Joe, coiffeur-barbier de profession, a planifié un geste audacieux et inattendu pour sceller leur amour. Mais alors, quelle est l’idée de Joe ?

Il y a plus de trois ans, le jeune homme a eu l’idée de se servir d’un tatouage pour demander la main de Sara. Pendant toutes ces années, il a nourri cette idée, désirant que ce moment soit mémorable pour eux deux. Il a minutieusement élaboré son plan, recherchant l’aide d’un tatoueur expert pour donner vie à sa vision. C’est ainsi qu’il s’est tourné vers Anthony Payne-Wright, le propriétaire du salon Liberty Ink Tattoo à Inkersall, pour concrétiser son projet.

Le jour de la demande en mariage, Joe a mis en place un stratagème astucieux pour surprendre Sara. Sous prétexte d’un rendez-vous pour un tatouage, il l’a conduite au salon de tatouage, où une ambiance spéciale l’attendait. Avec le talent de mise en scène d’un réalisateur, Joe a dévoilé le tatouage à Sara, tandis que la chanson Love You ‘Till the End des Pogues emplissait la pièce d’une atmosphère émouvante.

Pour ce faire, il avait le pantalon baissé sur les chevilles au moment de sa proposition afin de dévoiler son tatouage qui se situe en haut de la cuisse. Celui-ci représente le couple en version Cartoon et mesure 25 centimètres. Il s’y trouve également les inscriptions suivantes : « Épouse-moi alors… » au-dessus des cases « oui » et « non » à cocher.

Une réponse émouvante

Sara, étonnée par cette déclaration d’amour inattendue, a été profondément touchée. Emplie d’émotion, elle a accepté la proposition de Joe avec tendresse et enthousiasme. En cochant la case « oui » sur la jambe de son futur époux, elle a scellé leur engagement avec un geste aussi symbolique que significatif. À Kennedy News & Media, cité par le NY Post, la jeune femme a confié : « Cette demande a été un choc. Le fait que j’ai pu le tatouer moi-même a rendu cet instant spécial. C’était un moment adorable et je le chérirai pour toujours ».

Anthony, le tatoueur, a été ravi de réaliser cette proposition de mariage unique. Fort de ses huit années d’expérience, il a rarement eu l’occasion de participer à un projet aussi original. « Ce n’est pas un tatouage que je fais tous les jours » a-t-il déclaré, avant de préciser : « C’est symbolique pour eux qu’elle ait coché la case ‘oui’. En matière de tatouages, je n’exclus jamais rien. Il y a tellement de choses bizarres, mais aussi merveilleuses, c’est dingue. N’importe quel tatouage est possible ».

Une histoire de demande en mariage partagée avec le monde

Après cette réponse enthousiaste, le couple a célébré ce moment spécial avec un dîner romantique suivi d’une promenade nocturne main dans la main. Ils ont partagé des rires et des larmes de joie, savourant l’intimité de leur engagement renforcé.

L’histoire de Joe et Sara a rapidement captivé l’attention des médias après que des photos du tatouage de demande en mariage aient été partagées sur les réseaux sociaux. Les internautes du monde entier ont été émus par l’originalité et l’amour qui ont marqué cet événement unique. Des commentaires chaleureux et des félicitations ont afflué de partout dans le monde, témoignant de l’impact inspirant de cette histoire.

Un engagement profond et sincère

Pour Joe et Sara, ce tatouage de demande en mariage n’est que le début d’une nouvelle aventure. Les deux tourtereaux ont commencé à planifier leur mariage, en discutant des détails et des rêves qu’ils partagent pour leur futur ensemble. Chaque étape de leur relation, marquée par la créativité et la passion, renforce leur lien et leur engagement l’un envers l’autre.

Cet engagement n’est pas seulement symbolique, mais profondément significatif pour Joe et Sara. Ils voient ce tatouage comme la preuve de leur amour durable et de leur désir de construire un avenir ensemble. Chaque fois qu’ils regarderont ce tatouage, ils se souviendront de ce moment magique où ils ont pris la décision de s’engager l’un envers l’autre pour la vie.

Source OHM