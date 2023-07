Il meurt juste après avoir gagné un jeu…d’alcool

Un homme meurt après avoir bu une bouteille de Jägermeister en 2 minutes pour tenter de gagner… 10 euros !

Un homme en Afrique du sud est décédé après avoir remporté un challenge qui consistait à boire une bouteille d’alcool fort le plus vite possible.

Dans la liste des challenges stupides et dangereux, celui-ci fait très fort ! Un homme est en effet décédé après avoir tenté de boire une bouteille entière de Jägermeister (une liqueur très alcoolisée) en 2 minutes pour remporter la somme de 10 euros…

Le challenge d’alcool vire au drame

Le drame a eu lieu en Afrique du Sud, dans le village de Mashamba. Un magasin de vente d’alcool a eu la « fabuleuse » idée d’organiser un challenge pour ses clients. Le défi ? Boire une bouteille de Jägermeister le plus rapidement possible. Et le vainqueur remporterait 200 Rand, soit à peine plus de 10 euros.

Sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, un homme, entre 25 et 30 ans, relève le challenge et vide une bouteille entière de cet alcool à 35% sous les applaudissements de la foule autour.

Problème : très vite, l’homme titube puis s’effondre au sol. Il a ensuite été transporté à l’hôpital le plus proche, mais il était déjà trop tard. Son décès a été constaté…

Une enquête a été ouverte

Après ce tragique accident, la police locale s’est saisie de l’affaire et a décidé d’ouvrir une enquête comme l’indique Brig Motlafela Mojapelo, porte-parole de la police de Limpopo : « La police de Waterval, près de Louis Trichardt, a ouvert une enquête suite à un incident d’abus d’alcool apparent qui a eu lieu dans l’un des points de vente d’alcool locaux du village de Mashumba, où les clients auraient participé à ce qu’ils appellent une ‘compétition de boisson' ».

Bilan de cette triste histoire : l’abus d’alcool est vraiment dangereux pour la santé… Et en cette période de canicule (encore!), il est plus que déconseillé d’en consommer. L’eau, c’est pas mal aussi !

Source OHM