Sonko transforme tout en « rebelle » …un marabout et un juriste détournés

Ousmane Sonko est un véritable « guru ». Il a l’art de transformer des citoyens modèles en « rebelles ». Dans son entourage, on y trouve de grands intellectuels, de grands érudits réduits en simples disciples envoûtés. Tout ce que Sonko fait de mal est vu en bien et tout ce qu’il fait de bien est prophétique pour cet entourage hypnotisé. Voici l’univers des disciples de Sonko qui sont devenus de combattants patriotiques prêts à vendre leur âme pour leur Président Ousmane Sonko (PROS). Des intellectuels, des guides religieux, tous aux pieds de Sonko…

Le PROS est très fort. Il a à ses pieds, des disciples et non des militants. Tous le vénèrent et font de lui un « prophète » au point de l’appeler « Sonko Mou Sell mi ». Certains ne prient plus Dieu et s’agenouillent devant le portrait du leader du Pastef. D’autres se disent prêts à mourir pour lui. Il est un Dieu pour ses militants-disciples. Tout ce que Sonko fait, tout ce qu’il dit, a pour eux, valeur de Bible ou de Coran.

Parmi eux, on y trouve du tout : des journalistes comme Pape Alé Niang de Dakar Matin et Babacar Touré Mandjou de Kewoulo info, Serigne Saliou Gueye de Yoor Yoor, des juristes comme Mouhamed Ngouda Mboup et des militaires comme le colonel Abdourahim Kébé, des « droits de l’hommiste » comme Alioune Tine, Seydi Gassama. Mais ce qui est le plus surprenant, c’est la présence dans cet entourage de guides religieux.

Le plus impressionnant est celui qui se dit marabout du maire de Ziguinchor. Il est devenu en l’espace d’un moment, le défenseur acharné du leader de Pastef passant ainsi du stade de guide religieux à « défenseur » de son disciple. Il est prêt à jurer sur le Coran de l’innocence de Sonko. Il accuse indirectement la justice et nos FDS d’avoir condamné injustement son « Président Ousmane Sonko ».

Pour ce marabout, PROS est l’incarnation de l’honnêteté…Il est victime d’un système selon le marabout. Il compare ce qui arrive à Sonko au parcours d’illustres figures religieuses du Sénégal. Pour lui le leader de Pastef est une victime de la persécution du régime et des FDS, mais que tout ceci est annonciateur de sa victoire prochaine. Pour lui, au bout de toute cette histoire, c’est Ousmane Sonko qui triomphera.

Pour le marabout, PROS est un saint, un ange. Pourquoi pas Macky Sall, un démon ? On n’avait jamais vu ça au Sénégal. Un marabout qui tresse des lauriers à son talibé et qui lui sort le « riti ». Le bourreau de Adji Sarr peut se sentir pousser des ailes avec autant d’éloges lancés sur lui. Il peut mettre le feu Sénégal, mais on retiendra toujours de lui que c’est un ange. Rergardez la vidéo et écoutez attentivement Serigne Abdou Mbacké, guide religieux originaire de Darou Mousty, tresser des lauriers à son « talibé » Ousmane Sonko « Mou Sell Mi ».

Finalement, l’homme de la Cité Keur Gorgui a des disciples, des gens qui le vénèrent, prêts à tout faire pour lui. Ils ferment les yeux et font tout ce que Ousmane Sonko leur demande de faire. Un homme qui pense que son destin est qu’il sera le prochain Président de la République. Ses disciples le croient, c’est pourquoi, ils se distinguent pour lui tresser des lauriers. Ils rivalisent d’ardeur entre eux. Chacun veut se distinguer, se relayer pour paraître devant le « guide » comme étant son défenseur le plus zélé.

Parce que tout simplement, des gens espèrent se faire servir en 2024 si Ousmane Sonko devient le Président de la République du Sénégal. En attendant, ils peuvent prier d’abord pour que Sonko, leur « maître vénéré » sorte des griffes de la justice et soit éligible lors de la prochaine élection présidentielle.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn