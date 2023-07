Sonko arrêté…le gros danger qui plane sur le «Macky»

Beaucoup pensaient que l’arrestation de Ousmane Sonko ne surviendrait jamais. Mais depuis vendredi, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est entre les mains de dame justice. Une arrestation qui s’est produite après qu’il ait commis l’erreur de s’en prendre à une gendarme. Il risque le mandat de dépôt. Mais le maire de Ziguinchor en prison ne sera pas sans conséquences. Les jours à venir risquent d’être plus que mouvementés pour les autorités. Elles risquent de sortir les gros moyens pour faire face à la vague de manifestations en vue.

Ça y est ! Ousmane Sonko est arrêté depuis vendredi. Si on en croit le Procureur de la République, le leader de Pastef est poursuivi «pour appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sureté de l’Etat, complot contre l’autorité de l’Etat, acte et manœuvre à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également de vol à l’arraché», a déclaré Abdou Karim Diop lors d’un point de presse. De lourdes accusations qui peuvent toutes envoyer Sonko à l’ombre pour longtemps.

Cette arrestation de Sonko pousse Pastef à vouloir en finir avec le régime de Macky Sall. Les rares sympathisants du maire de Ziguinchor ont commencé à manifester dans les rues. Ils commencent à cibler certains biens appartenant à l’Etat ou à des personnes en lien avec le locataire du Palais. Ces manifs, si elles ne sont pas contenues à temps, risquent d’être plus meurtrières que les précédentes. Sur les réseaux sociaux, les patriotes sont déterminés à libérer leur PROS (Président Ousmane Sonko).

De leur côté, les autorités vont tout faire pour faire respecter l’ordre. Déjà, le Gouverneur de Dakar a pris certaines dispositions pour réduire toute menace. La circulation des motos est interdite dans la capitale du vendredi au lundi. La vente de carburant en vrac a aussi été interdite durant toute la journée du samedi. Malheureusement, ces mesures ne sont pas sans conséquences sur l’économie sénégalaise. Les stations ont vu leur chiffre d’affaires baisser entre vendredi et samedi. Car les motos occupent une part entière dans le trafic à Dakar.

Si les manifestations se généralisent, ce sera tout le pays qui sera à l’arrêt. Lors des incidents du 1er juin, rien ne fonctionnait dans le pays. Même se déplacer était devenu impossible. Les patriotes veulent remettre cette stratégie et paralyser tout, pour extirper Sonko des mains de dame justice. Et si les pro-Sonko se lancent sur cette voie, ils vont tout casser. Même les membres de la mouvance présidentielle ne seront pas épargnés par la vague de violence qui se prépare.

Dans une de ses déclarations, Sonko avait demandé aux jeunes d’attaquer les domiciles des responsables de Benno Bokk Yakaar. Un ordre qui n’est pas tombé dans les oreilles d’un sourd. Lors des affrontements de juin 2023, beaucoup de responsables ou membres du pouvoir ont vu leurs biens vandalisés et réduits en cendres. Même leurs voisins n’ont pas été épargnés. En attaquant le domicile de Matar Bâ, les vandales avaient brûlé toutes les voitures de ses voisins. Même le corbillard de la mosquée a été complètement calciné.

L’autre danger à redouter ce sera par rapport aux éléments des forces de l’ordre qui seront sur le terrain. Lors des précédentes manifestations, ils ont été les cibles premières des manifestants. Des cocktails molotovs ont été utilisés contre elles. Des armes improvisées pour neutraliser leurs véhicules d’intervention. Et certains se sont directement attaqués aux policiers et gendarmes chargés du maintien de l’ordre. Et tout cela les jeunes l’ont fait alors que le leader de Pastef n’était pas arrêté. Imaginez ce qu’ils feront avec la détention de leur PROS.

Sonko n’avait pas tort en disant que «Macky va se salir les mains» s’il veut l’envoyer en prison. Les prochains jours seront déterminants dans la marche du pays. Soit les autorités restent fortes pour maintenir l’ordre. Ou alors elles faiblissent et le chaos s’installe au Sénégal. Dans les deux cas, il y’aura affrontement et si on n’y prend pas garde, des vies vont encore tomber. Mais les jeunes doivent se poser la question a savoir est-ce que des leaders politiques en valent la peine ?

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru