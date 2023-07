Arrestation de Sonko…des jeunes de Bignona ont brûlé des pneus

L’arrestation de Ousmane Sonko, leader du parti les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) a provoqué la colère de ses partisans. Et certains, notamment les jeunes, l’ordre manifesté avec des pneus brûlés çà et là à travers la ville de Bignona particulièrement à l’intérieur des quartiers.

Cela a démarré depuis vendredi en fin d’après-midi dès l’annonce de son arrestation. Ce matin du Samedi, l’on a noté un calme précaire avec le même décor dans certains quartiers. Dans l’après-midi on a noté la même réaction sur la RN4 et sur certains axes mais les forces de défense et de sécurité interviennent vite a chaque fois que le besoin se fait sentir pour disperser les jeunes.

Le même scénario est noté également à Ziguinchor. Cependant, il faut dire que l’instabilité climatique qui a repris depuis hier ne facilite pas la tâche aux manifestants. En effet, la région reçoit de la pluie depuis vendredi ce qui joue en faveur des FDS.

Il faut aussi noter que pour le moment, ce ne sont pas des manifestations d’une grande ampleur. Ceux qui le souhaitent vaquent à leurs occupations sauf que certains commerces, par précautions, ont préféré fermer. La ville est sous haute surveillance des gendarmes et de l’armée qui vient en appoint la nuit pour sécuriser certains services stratégiques.

L.Badiane pour xibaaru