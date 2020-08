« Pour dialoguer il faut être au moins deux, et en Casamance nous sommes un »

Dans un contexte très chargé marqué au niveau mondial par la montée d’idéologies formées et propagées, conceptualisées par des activistes et théologiens chrétiens et musulmans tenant une interprétation particulière de la religion. En Casamance, les communautés vivent dans la fraternité et la convivialité sans distinction aucune. Ici, on partage tout et on est un. Or pour un dialogue, il faut être au moins deux (02), ce qui paraît dès lors éclairant qu’en Casamance, il n’existe pas de dialogue inter-religieux.

La Casamance a la particularité d’être le foyer de l’islam, du christianisme et de l’animiste à la fois. C’est une localité où l’être humain est considéré dans son entier non pas pour sa religion mais pour la créature divine qu’il incarne. C’est pourquoi, il n’est pas étonnant de voir un fort brassage religieux entre communauté. Pour étayer notre propos, nous mettons en lumière de nombreux exemples. On retrouve dans les familles des musulmans, des chrétiens et des animistes vivre en harmonie et sympathiser. Mieux encore, dans cette partie du Sénégal, il est courant de trouver dans la même famille des frères et sœurs germains appartenant à des obédiences religieuses différentes. En Casamance également, Animiste, Chrétien et Musulman se vouent un profond respect qui dépasse les clivages religieux. C’est dans une réciprocité jouant de totalité à totalité, de religion à religion et de religion à culture voire de culture à culture à laquelle nous assistons.

Il n’est pas rare que Prêtre, Imam et Prêtre des bois sacrés mangent dans le même bol, prennent la même tasse de thé, se consolent mutuellement dans les moments difficiles, s’éclatent dans les moments de bonheur dans une franchise. Mieux, les cérémonies religieuses des uns comme des autres sont très respectées et tous prennent part.

De Dieu nous venons et en lui nous repartons, la Casamance- dans son histoire- a su matérialiser cette phrase en actes. Ainsi, Musulman, chrétien et animiste partagent le même cimetière. Ici, l’unicité de Dieu est une réalité matérialisée par une communauté soudée, profondément religieuse et respectueuse de la foi de l’autre.

Qu’est-ce qui expliquerait réellement ce modèle de vie qu’offre la Casamance au monde entier en exemple dans un contexte particulier où l’extrémisme religieux s’accentue? C’est qu’en Casamance, les prédécesseurs ont su inculquer, par des préceptes et l’exemple, le respect de la religion et les principes de l’autre et la plus haute considération pour la vérité, la justice, la loyauté, le patriotisme, l’humanité, la bienveillance, la sobriété, la pureté, la modération et toutes les autres vertus.

En définitive, le dialogue des religions est un projet louable et recommandé comme tel, ayant valeur de mot d’ordre ou de programme. C’est un projet à promouvoir pour atteindre un idéal, à juguler ou à éviter une dérive. En Casamance l’idéal de vivre en harmonie, dans la différence de foi et le respect a toujours été, nous avons une longue tradition de vie en communauté sans que la religion ne soit facteur ou source de discorde aucune. Jamais une religion n’a manifesté son vouloir dominer l’autre ou à l’imposer un dictat. Par conséquent, il n’a jamais existé de dialogue religieux car pour dialoguer il faut être deux et en Casamance nous sommes « un ». Ce qui existe c’est que le musulman, le chrétien et l’animiste sont « un », indivisibles et indissociables, des frères et des sœurs qui s’aiment et partagent tout en tout temps.

Nicolas Silandibithe BASSENE